Amazon Black Friday 2022/ Watch, iPhone e iMac: tutti gli sconti sui prodotti Apple

Gli sconti per la settimana del Black Friday 2022 di Amazon sono davvero interessanti e variegati, e fra i tanti prodotti in offerta troviamo anche i più ambiti, quelli a marchio Apple. A riguardo vogliamo segnalarvi numerosi tagli di prezzo per quanto riguarda gli Apple Watch, gli orologi intelligenti della Mela, a cominciare dall’SE prima generazione, versione GPS con cassa da 44 millimetri, in vendita a 289 euro grazie ad uno sconto del 12 per cento. Ottimo anche lo sconto sull’Apple Watch Series 6 versione GPS da 44 millimetri, venduto da Amazon per il Black Friday 2022 a 379 euro grazie al 19 per cento di sconto.

In sconto anche l’Apple Watch SE (ultima versione), con cassa da 40 millimetri, per l’occasione venduto a 324,26 euro (-8%). Spazio anche all‘Apple Watch S7 con cassa da 41 millimetri venduto a 551.12 euro (-6%), mentre per l’Apple Watch SE (GPS + Cellular, 44 mm), vi serviranno 329 euro, grazie ad uno sconto del 15%. Chiudiamo questa rassegna sugli Apple Watch in offerta con il modello Serie 7 GPS con cassa da 45 millimetri, in vendita a 389 euro (-17%).

AMAZON BLACK FRIDAY 2022, IMAC -20%

Sconti anche per quanto riguarda gli iPhone, a cominciare dal 13 Pro con storage da un terabyte, in vendita a 1.599 euro grazie ad uno sconto del 10%. A 1.699 euro, con uno sconto del 9 per cento, troverete invece l’Apple iPhone 13 Pro Max (1 TB) in colorazione verde alpino.

Occhio anche al computer fisso del 2020, iMac, con display Retina 5K da 27pollici, versione 8GB RAM più 512GB Archiviazione SSD, in vendita a 2.119 euro grazie ad un ottimo sconto del 20%. Infine segnaliamo una serie di accessori a marchio ufficiale Apple, a cominciare dalla custodia MagSafe in silicone per iPhone 12, 13 e 14, in vendita a 34.99 euro, con uno sconto del 41%. A breve un nuovo aggiornamento con tante offerte inerente la settimana del Amazon Black Friday 2022.

