AMAZON BLACK FRIDAY 2023, SCONTI E OFFERTE/ I saldi in casa OnePlus: dal 10 Pro all’11 5G

Proseguiamo la nostra ricerca delle migliori offerte e dei migliori sconti per l’Amazon Black Friday 2023. In questo focus vogliamo concentrarci in particolare sugli smartphone, dispositivi che verranno acquistati a go-go durante il venerdì nero, approfittando proprio delle promo. Tantissimi i modelli in offerta e fra questi anche quelli a marchio OnePlus, uno dei brand più affermati negli ultimi anni. Cominciamo con l’ottimo 10 Pro 5G, dispositivo con ben 12GB di RAM, 256GB di storage interno, dotato di fotocamera Hasselblad di seconda generazione, di colore nero (Volcanic Black), in vendita per il Black Friday a 455,09 euro, con il 17 per cento di sconto.

Interessante anche la promo sull’11 5G, smartphone 8GB RAM + 128GB di archiviazione interna, con fotocamera Hasselblad di terza generazione, 2 anni di garanzia, colore Eternal Green, acquistabile a 512,99 euro, con il 25 per cento di sconto. Infine spazio al OnePlus 10T 5G, smartphone con 8GB RAM, 128GB di storage, Endurance Edition e sistema con tripla fotocamera 50MP, colorazione Moonstone Black, in vendita a soli 345 euro con il 25 per cento di sconto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BLACK FRIDAY 2023 AMAZON, SCONTI E OFFERTE, MACCHINE DEL CAFFÈ IN SALDO: DA DE’ LONGHI A LAVAZZA

Come vi ricordiamo spesso e volentieri sono migliaia i prodotti in sconto e in offerta in vendita su Amazon per il Black Friday 2023 e fra questi troviamo anche quelli a marchio Sony. Il colosso giapponese dell’elettronica produce numerosi dispositivi, a cominciare dalle cuffie wireless WH-1000XM4, dotate di Noise Cancelling, connessione Multipoint, fino a 30 ore di durata della batteria e ricarica rapida, in vendita a 199 euro con uno sconto del 9 per cento. Occhio anche alle cuffie WF-C500, auricolari uffie True Wireless, con batteria fino a 24h, ricarica rapida, resistenza IPX4, compatibili con iOS, Android, PC, Mac, in vendita a 42,73 euro grazie ad uno sconto dell’8 per cento.

Per l’Amazon Black Friday 2023 spazio anche alla fotocamera Sony Alpha Zv-E10 con obiettivo 16-50Mm, Aps-C, acquistabile a 659 euro grazie ad uno sconto del 6 per cento. Un’altra fotocamera molto interessante in vendita è in offerta è la 7M2K, Mirrorless con obiettivo intercambiabile SEL 28-70mm, sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, stabilizzazione integrata, ILCE7M2B + SEL2870, in vendita a 849 euro (-9 per cento). Infine occhio alle cuffie Sony WF-C700N, in vendita a 79 euro con il 10 per cento di sconto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AMAZON BLACK FRIDAY 2023, SCONTI E OFFERTE, IL VENERDÌ NERO DI XBOX: SALDI SU CONSOLE E GIOCHI

Fra i tanti prodotti che potrete acquistare su Amazon per il Black Friday 2023, approfittando di sconti e offerte, occhio anche alle promo in casa Xbox. Il noto portale di e-commerce ha deciso di mettere in vendita la stazione di gioco di Microsoft a dei prezzi molto interessanti, a cominciare dal bundle composto dalla Xbox Series S + 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, in vendita a 249,98 euro grazie ad uno sconto del 16 per cento.

Chi invece volesse portarsi a casa il super pacchetto composto dalla console Xbox Series X e il gioco Forza Horizon 5, dovrà mettere in preventivo una spesa di 429,98 euro, con il 14 per cento di sconto. Qualora voleste invece puntare sulla Xbox Series S, che è la console in versione solo digitale, a quel punto la spesa da mettere in preventivo sarà di 239,98 euro, con il 7 per cento di sconto. Infine, fra i tanti videogiochi in offerta per l’Amazon Black Friday 2023, occhio al videogame di calcio EA SPORTS FC 24 nella versione Standard Edition, acquistabile a soli 49,97 euro grazie al 17 per cento di sconto. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AMAZON BLACK FRIDAY 2023, SCONTI E OFFERTE, LE MIGLIORI PROMO SULLE AURICOLARI WIRELESS

E’ venerdì 24 novembre 2023 il che significa che è arrivato il tanto atteso Black Friday 2023! Su Amazon si concentreranno oggi le offerte e gli sconti più interessanti dopo una settimana già di saldi e promozioni su centinaia di migliaia di prodotti. La nostra redazione si vuole concentrare in questo focus sulle auricolari wireless, le cuffie senza fili con tecnologia bluetooth che sono state sdoganate ormai da anni da Apple con l’iPhone e che oggi vanno per la maggiore.

Amazon, per il Black Friday 2023, ha dato vita ad una serie di promozioni molto interessanti a riguardo, a cominciare da quella sulle OPPO Enco Buds2, auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear, con Noise Reduction, comandi touch, batteria ricaricabile, audio Binaurale, suono nitido e Gaming Mode, in vendita a soli 18,99 euro grazie al 33 per cento di sconto. Occhio anche alle Google Pixel Buds A-Series, che potrete invece acquistare a 79 euro con il 28 per cento di sconto.

AMAZON BLACK FRIDAY 2023, SCONTI E OFFERTE SULLE AURICOLARI: DA JBL A SONY

Per il Black Friday 2023 Amazon ha scontato anche le JBL TUNE 230NC TWS, cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, con grado di impermeabilizzazione IPX4 con microfono integrato, batteria fino a 40h di Autonomia, vendute a 66,89 euro con uno sconto del 4 per cento (segnalati più di 1.000 acquisti il mese scorso). Saldi anche in casa Sony con le WF-C500, cuffie True Wireless, dotate di batteria fino a 24h e ricarica rapida, resistenza IPX4, compatibili con iOS, Android, PC, Mac, in vendita a 42,73 euro con l’8 per cento di sconto.

Infine, per chi volesse qualcosa di più performante, occhio all’ottimo sconto praticato da Amazon per il Black Friday 2023 sulle Jabra Elite 8 Active, auricolari Bluetooth intraurali wireless con cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva e 6 microfoni integrati, resistenti ad acqua e sudore, in vendita a 149,99 euro grazie ad un ottimo sconto del 20 per cento.











