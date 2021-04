Amazon “È vero, corrieri fanno pipì nelle bottiglie”/ Mea culpa del colosso ecommerce

Amazon ha ammesso che i propri corrieri sono costretti a volte a fare pipì nelle bottiglie, a causa di ritmi di lavoro insostenibili. Dopo averlo sempre negato, il colosso dell’e-commerce ha fatto mea culpa, e attraverso una nota postata sul suo blog ha fatto sapere: «Sappiamo che a volte i nostri guidatori possono avere problemi nel trovare la toilette a causa del traffico o a volte perché percorrono strade in zone rurali, e questo specialmente nel periodo della pandemia quando molti bagni pubblici sono stati chiusi».

Un episodio che ricorda da vicino la nota pellicola di Ken Loach “Sorry we missed you”, con protagonista un trentenne che prova a mettersi in proprio diventando un corriere, ma finendo in un vortice di lavoro e stress. Ad accusare pubblicamente il colosso dell’e-commerce era stato il deputato del partito democratico americano Marc Pokan, sottolineando appunto come Amazon costringesse i suoi autisti a fare pipì nelle bottiglie di plastica di modo da non perdere tempo durante la consegna dei vari prodotti.

AMAZON “CORRIERI FANNO PIPI’ NELLE BOTTIGLIE”. L’ACCOSA DI MARC POKAN

«Retribuire i dipendenti con 15 dollari l’ora – aveva scritto in un post social l’esponente Dem, riferendosi alla cifra a cui si vorrebbe portare il salario minimo in America – non vuol dire che si tratti di un posto di lavoro all’avanguardia, soprattutto se li costringi a fare la pipì nelle bottiglie di plastica». Accuse che, come detto sopra, erano state respinte fermamente da Amazon, per poi tornare sui suoi passi commettendo un clamoroso autogol. La sensazione è che il sito di e-commerce sia stato in qualche modo costretto ad ammettere le proprie responsabilità dopo che numerosi media americani avevano raccolto diverse testimonianze fra i dipendenti. «Vorremmo risolvere il problema – ha concluso l’azienda, come scrive Il Corriere della Sera – non sappiamo come, ma cercheremo delle soluzioni», aggiungendo che si tratta di un problema «di lunga data».

