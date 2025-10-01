Amazon Haul è ufficialmente sbarcato in Italia: il portale low cost del colosso americano punta a rispondere a Shein e Temu, i dettagli

E’ ufficialmente sbarcato anche in Italia Amazon Haul. Si tratta di un portale facente parte del colosso dell’e-commerce, attraverso cui sarà possibile acquistare a prezzi davvero irrisori.

Obiettivo degli americani, provare a contrastare l’avanzata dei cinesi che negli ultimi anni, in particolare con Shein e Temu, hanno attirato moltissimi clienti: il primo per la moda, il secondo per oggettistica a basso prezzo. La particolarità di Amazon Haul è che offre appunto tutti prodotti low cost, visto che il più caro costerà 20 euro, di conseguenza cercherà appunto di “rubare” clienti ai due e-commerse Made in China citati sopra.

Per lanciare il portale in Italia è al momento attiva una promozione che prevede lo sconto del 50% se acquisti due prodotti, di conseguenza un prezzo ulteriormente più basso. Abbiamo provato a navigare sullo stesso sito e si trova davvero di tutto, come ad esempio biancheria intima, ma anche vestiti (soprattutto), sia da uomo che da donna come camice, maglie, gonne, canotte e pantaloni.

AMAZON HAUL, COSA SI PU’ ACQUISTARE

Non mancano ovviamente gli oggetti, come ad esempio le federe per cuscini, i portachiavi, le decorazioni per la casa, i tappi, le stampe, le borse e chi più ne ha più ne metta. Per quanto riguarda le spese di spedizione, invece, sono gratis dai 15 euro in su, altrimenti si spende 3,50 euro al di sotto di quella cifra, una somma che ovviamente invoglia il cliente a comprare più prodotti, azzerando le spese.

Altre promo attive prevedono uno sconto del 5% su 30 euro e del 10% su 50 euro di spesa, una serie quindi di offerte per il lancio. Come detto poc’anzi, l’obiettivo è cercare di sfidare a viso aperto Temu e Shein che di fatto hanno cambiato le regole dell’e-commerce mettendo in vendita prodotti a prezzi davvero stracciati e soprattutto con una serie di promozioni legate a più acquisti in serie.

AMAZON HAUL, DOPO IL “TEST” NEGLI USA E IN UK TOCCA A NOI

Amazon Haul è già stato lanciato con successo negli Stati Uniti, quindi nel Regno Unito e poi in Germania, e oggi è la volta dell’Italia. Da segnalare che il sistema di reso resta lo stesso dell’Amazon classico, quindi reso gratuito entro i 15 giorni dall’acquisto, con consegna al punto di ritiro e via. Cambia invece, come precisa il Corriere della Sera, il packaging, che sarà diverso a quello standard in cartone grigio di Amazon e che diventa invece più colorato e più “coinvolgente” come precisato dalla stessa azienda.

Riuscirà Amazon Haul a superare i due colossi cinesi? Da quando è sbarcato in Europa, nel 2022, Temu ha conquistato ben 75 milioni di utenti, mentre Shein – che vende soprattutto moda – si è fermato a 45 milioni. Il quotidiano di via Solferino fa notare che già in passato Amazon aveva tentato delle vie simili per provare a stuzzicare in particolare il pubblico più giovane, senza grande successo: questa volta sarà quella buona?