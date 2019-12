Amazon, in vendita decorazioni Natale a tema Auschwitz/ Il museo “Merce irrispettosa”

Amazon nella bufera per una serie di decorazioni natalizie a tema Auschwitz. Alcuni venditori sul sito web avevano pubblicato infatti annunci riguardo alcuni ornamenti con immagini di un ex campo di concentramento. Così è intervento il profilo social “Auschwitz Memorial”: ha invitato infatti il rivenditore a rimuovere la merce, definita «inquietante e irrispettosa». Dopo le proteste via Twitter del Memoriale e museo del campo di sterminio della Germania nazista che è situato in Polonia, è arrivata una replica da parte di Amazon. Un portavoce del colosso dell’e-commerce ha dichiarato, come riportato dal New York Times, che i prodotti in questione sono stati rimossi e ha ricordato che «tutti i venditori devono seguire le nostre linee guida di vendita e coloro che non lo faranno saranno soggetti all’azione, inclusa la potenziale rimozione del loro account». La vicenda in ogni caso ha scosso l’opinione pubblica mondiale.

AMAZON, IN VENDITA DECORAZIONI NATALE A TEMA AUSCHWITZ

Le decorazioni di Natale a tema Auschwitz in vendita su Amazon riportavano infatti immagini del campo di concentramento, compresi gli edifici dove erano imprigionate le persone e il filo spinato. La Bbc ha spiegato anche che queste immagini erano state usate come decorazioni per alberi di Natale: potevate trovarle ad esempio per un apribottiglie e un tappetino per il mouse. Ma in quei campi di sterminio sono morte milioni di persone nel corso della Seconda guerra mondiale. Molti utenti quindi sono andati all’attacco di Amazon esprimendo la loro indignazione per la merce in vendita. Il Memoriale ha poi colto l’occasione per ribadire che la questione «purtroppo non è ancora finita». Altri prodotti erano rimasti in vendita. Quello di Auschwitz-Birkenau è il più grande campo di concentramento: vi furono deportati dalla Germania nazista circa 1,3 milioni di persone. Il campo di sterminio comprende 155 edifici e 300 rovine. Oggi è reso fruibile al pubblico da Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum.

Selling “Christmas ornaments” with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019





