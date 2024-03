Amazon: inizia la Festa delle Offerte di Primavera 2024/ Sconti e offerte su migliaia di prodotti

Entra sempre più nel vivo la Festa di Primavera 2024, ovvero la tournée di sei giorni organizzata da Amazon per permettere ai suoi clienti più affezionati (ed anche ai novizi, per così dire) di portarsi a casa qualche oggetto a lungo ricercato con la ormai tipica garanzia Prime su prezzi e servizi. La primavera, infatti, si sa, è quel periodo un po’ particolare in cui si sono da poco conclusi i saldi invernali dopo la corsa natalizia e si iniziano a progettare le vacanze, chiudendo il portafoglio alle spese secondarie.

Amazon, risultati positivi dall'intelligenza artificiale/ Bezos punta sul Cloud Computing

Proprio per questo Amazon ha deciso di scendere in campo, tendendo una mano ai suoi clienti ed organizzando, proprio per il primo giorno di primavera, una grande festa, con gustose offerte e sconti! Migliaia i prodotti che già ora hanno percentuali di sconto superiori al 30%, come tutto l’ecosistema domotico domestico che integra Alexa, tra Echo e Fire Tv, mentre molti altri prodotti verranno ancora scontati nei prossimi giorni. Si noterà, infatti, nella pagina Amazon dedicata alla festa, la sezione ‘Offerte WOW‘, che funzionano approssimativamente come quelle ‘A Tempo’ dei Prime Days. Saranno, infatti, pochi i prodotti scontati in questa sezione, con percentuali maggiori, ma anche limitati a poche unità e per sole 8 ore.

Amazon, risultati positivi dall'intelligenza artificiale/ Bezos punta sul Cloud Computing

Sconti e offerte della Festa di Primavera 2024 di Amazon: come muoversi?

Per destreggiarsi tra le offerte della Festa di Primavera 2024 basterà accedere ad Amazon con il proprio profilo, oppure creandone uno nuovo, selezionando poi l’apposita scheda nella homepage. Da lì si potranno poi scoprire tutte le varie categorie in sconto, tra smartphone, computer, televisori, prodotti per la casa o anche di consumo. Tutto questo, inoltre, durerà fino alle ore 23:59 di lunedì 25 marzo, quando si chiuderanno definitivamente i pacchi con le offerte e non si potrà più, ovviamente, acquistare a prezzi vantaggiosi.

Amazon, risultati positivi dall'intelligenza artificiale/ Bezos punta sul Cloud Computing

Chi fosse a ‘caccia’ delle offerte migliori farà bene a tenere sempre sott’occhio la sezione ‘WOW’, dove Amazon applicherà sconti più elevati e, soprattutto, su alcuni tra i prodotti più acquistati. Si può, per agevolare la ricerca, ricorrere alle liste dei desideri, attivando anche le comode notifiche in modo che basterà una rapida occhiata al proprio cellulare o smartwatch per sapere immediatamente se uno dei prodotti è in offerta. Nel momento in cui scriviamo tra le offerte della Festa di Primavera 2024 spiccano diversi sconti interessanti, come il 13% in meno sia sul Samsung Galaxy S24+ che sull’iPhone mini 13, ma anche il 20% sul nuovo Google Pixel 8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA