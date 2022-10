Amazon Kindle Scribe/ Nuovo e-reader dove puoi scrivere: prezzo e caratteristiche

Amazon Kindle Scribe è la novità presentata dal colosso americano. Questa volta il modello non sarà utile soltanto alla lettura, ma anche a tutti coloro che decidono di scrivere sullo schermo. Ma non sarà per nulla simile ad un computer, né ad un tablet.

La tecnologia del Kindle Scribe, presenta la possibilità di poter scrivere sullo schermo del device di Amazon, come se fosse un foglio di carta. Le dimensioni del display sono accettabile, 10,2 pollici, luce frontale e regolabile, e ricarica tramite USB–C con una batteria che può durare per mesi.

Controller Xbox Series X/S/ Un leak spoilera una nuova colorazione, Lunar Shift

Amazon kindle Scribe: prezzo e caratteristiche

Per chiunque voglia, Amazon Kindle Scribe è pre ordinabile sul sito web ufficiale, al costo di 369,99€. Seppur possa sembrare molto alto, in realtà le sue caratteristiche tecniche giustificherebbero il tariffario.

Lo schermo del nuovo Kindle è Paperwhite, avente una dimensione di 10,2 pollici e 300 ppi. La penna (già inclusa) non necessita di ricarica, e si suddivide in versione premium e basic.

Visore AR/VR Apple/ Cupertino chiede aiuto a Samsung e LG: "vogliamo più pixel"

Grazie alla luce frontale la sensazione è quella di scrivere su un foglio di carta, anche per via delle immagini, caratteri più grandi, documenti e l’utilizzo di grafici.

Lo spessore è di 5,8 millimetri, dunque piuttosto comodo anche per portarlo ovunque si voglia. L’unica differenza della penna premium rispetto al modello basic, è la presenza della gomma sulla parte superiore, e pulsante da poter usare come “selezione rapida da poter personalizzare“, optando per evidenziatore, gomma o ancora, creare una nuova nota adesiva.

Amazon integra nuova funzioni per il suo Kindle Scribe

Per il suo Kindle Scribe, Amazon ha pensato di rendere l’esperienza degli utenti ancor più attrattiva, decidendo di integrare le note adesive digitali, consentendo di scrivere appunti su milioni di ebook, organizzare le note e sottolineare e raggruppare tutto in un unico posto.

Ricarica inversa iPhone/ Brevetto Apple: come caricare 2 device contemporaneamente

A partire dall’anno 2023 sarà possibile usufruire a costo zero del backup di tutti i quaderni salvati nel dispositivo. Sul nuovo modello sarà possibile avere l’accesso gratuito al Kindle Store, includendo:

Titoli ampi : la libreria è vasta di contenuti. Basti pensare che sul Kindle Store ci sono ben 13 milioni di titoli, inclusi libri di saggistica.

: la libreria è vasta di contenuti. Basti pensare che sul Kindle Store ci sono ben 13 milioni di titoli, inclusi libri di saggistica. Kindle Unlimited : l’abbonamento sarà incluso gratuitamente per 4 mesi, comprendendo milioni di titoli, tra cui fumetti, romanzi, gialli e libri di attualità.

: l’abbonamento sarà incluso gratuitamente per 4 mesi, comprendendo milioni di titoli, tra cui fumetti, romanzi, gialli e libri di attualità. Ebook gratuiti : i membri Prima potranno leggere il catalogo di titoli ben definiti e potranno ascoltare e leggere con qualsiasi dispositivo grazie all’applicazione Kindle.

: i membri Prima potranno leggere il catalogo di titoli ben definiti e potranno ascoltare e leggere con qualsiasi dispositivo grazie all’applicazione Kindle. Accesso a moltissimi altri autori: nello specifico, autori che hanno sfruttato il Kindle Direct Publishing (KDP), per costruire storie di successo e condividere account.

Come ogni prodotto di Amazon, anche il Kindle Scribe rispetta l’ambiente. La certificazione rispecchia il marchio Climate Pledge Friendly, per combattere l’inquinamento ambientale.

Il Kindle in questione infatti, è stato progettato grazie al 100% di alluminio riciclato e il 48% in plastica riciclata dopo esser stata consumata.

Come abbiamo detto precedentemente, il Kindle Scribe è acquistabile con un pre-order a 369,99€. Quando allo spazio di archiviazione è possibile comprarlo a 16GB, 32GB oppure 64GB.

Il colore del device è grigio tungsteno, che include una penna Premium e Basic, che ricordiamo esser senza batteria.

Le cover disponibili sono in pelle premium e tessuto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA