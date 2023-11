Amazon Luna, il servizio cloud gaming sbarca in Italia/ Più di 100 giochi: come funziona e i prezzi

Arriva in Italia il servizio di cloud gaming a firma Amazon, leggasi Luna. A tre anni dal suo debutto negli Stati Uniti, spazio alla piattaforma che permetterà di giocare via streaming, senza bisogno di alcuna console o di scaricare il videogioco su qualche supporto. L’unica nota, come sottolinea Il Sole 24 Ore, la necessità di avere un controller per poter giocare. Il catalogo è molto ampio visto che ci sono circa un centinaio di giochi fra cui anche i cosiddetti tripla A, quelli più ambiti.

Per accedere ad Amazon Luna basta un qualsiasi dispositivo per la lettura multimediale dello streaming come ad esempio Fire TV, smart TV, personal computer, Mac, ma anche Chromebook, tablet Fire, gli iPhone, gli iPad, i dispositivi mobile Android e alcune televisioni a firma Samsung ed LG. Fra i giochi presenti troverete ad esempio Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight, ma anche il catalogo immenso dei videogame Ubisoft e per giocare, come detto sopra, vi servirà il controller Luna che si collega direttamente al server cloud tramite connessione Wi-Fi. Inoltre è prevista l’opzione che permette di passare da uno schermo all’altro, ad esempio da Smart Tv al telefono, senza bisogno di alcuna configurazione.

AMAZON LUNA CLOUD GAMING SBARCA IN ITALIA: I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI

Attenzione perchè il servizio cloud gaming di Amazon non sarà gratis ma è disponibile con un abbonamento da 9,99 euro al mese. Il Sole 24 Ore ricorda anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Ubisoft+ per avere a disposizione tutti i giochi appena rilasciati dalla software house francese, fra cui Assassin’s Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora, ma in questo caso il prezzo sale a 17.99 euro al mese.

C’è poi la formula per i casual gamers che si chiama Jackbox Games da 4,99 euro, mentre per quanto riguarda il controller Luna si può acquistare su Amazon a 39,99 euro, in promozione però solo fino al 27 novembre.

