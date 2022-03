Amazon, offerte di Primavera 2022: sconti fino al 40%/ Quando iniziano? Date e info

Inizia il conto alla rovescia per quanto riguarda le offerte di Amazon per la Primavera 2022. Come ogni anno il gigante dell’e-commerce di Jeff Bezos ha deciso di mettere in vendita migliaia di prodotti a prezzi ribassati, invogliando di conseguenza i clienti all’acquisto. L’iniziativa scatterà di preciso il prossimo 1 aprile, e andrà avanti per poco meno di due settimane, fino al 13, e in quel lasso di tempo tutti gli utenti potranno approfittare di sconti fino ad un massimo del 40 per cento su moltissimi articoli, a cominciare dagli immancabili, smartphone come ad esempio l’iPhone 13, tra l’altro già in offerta su Amazon nella sua versione verde, passando poi dalle immancabili smart tv, quindi aspirapolveri, grandi elettrodomestici, ma anche gli Amazon Warehouse, i prodotti usati rimessi in vendita dopo essere stati testati e analizzati con attenzione.

Come detto sopra, le offerta Primavera 2022 di Amazon scatteranno alle ore 00:01 di venerdì prossimo, 1 aprile 2022, e andranno avanti fino alle ore 23:59 di mercoledì 13 aprile, un periodo più lungo rispetto a quanto avvenuto l’anno scorso, quando la promozione era stata di fatto di una sola settimana, dal 24 al 31 marzo.

AMAZON OFFERTE DI PRIMAVERA 2022: I VANTAGGI DI PRIME

Ovviamente chiunque potrà prendere parte alla promo di Primavera 2022 di Amazon, basta che abbia un account Amazon, e un metodo di pagamento registrato che sia valido, a differenza invece dell’Amazon Prime Day, che si terrà il prossimo metà mese di luglio, e che sarà riservato solamente ai clienti Amazon Prime.

Chiaro che avere un abbonamento Prime garantirà ulteriori vantaggi, come ad esempio il fatto di poter ricevere determinati prodotti e in determinati città, il giorno dopo se non addirittura il giorno stesso dell’acquisto. Senza dimenticarsi ovviamente di Prime Video, il servizio video streaming “simi” Netflix e molto altro ancora. A questo punto non ci resta che iniziare il conto alla rovescia in vista del primo aprile, nel frattempo vi lasciamo ad alcune offerte di primavera già attive su Amazon, a cominciare da quelle riguardanti elettronica e informatica, che troverete cliccando qui , arrivando fino a quelle più generiche che troverete invece qui.

