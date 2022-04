Amazon, offerte di Primavera 2022 sui videogiochi/ Da Far Cry 6 a Just Dance 2022

Proseguono anche oggi le offerte di Primavera 2022 su Amazon, una serie di sconti su migliaia di prodotti iniziati ieri 1 aprile e che proseguiranno fino al prossimo 13 di questo mese. In questo spazio vogliamo concentrarci in particolare sui saldi inerenti i videogiochi, visto che, le offerte di Primavera 2022 di Amazon potrebbero essere occasione per molti di voi per assicurarsi il gioco del desiderio, che magari fino ad ora non avevate ancora preso per via di un costo troppo alto.

Partiamo subito con la ultimate edition di Fifa 22 per pc, versione digitale, in vendita qui a 55.99 euro. Molto interessante anche la Gold Edition di Far Cry 6, lo spettacolare survival/action firmato Ubisoft, venduto qui per Ps5 a meno di 45 euro. Per la Remastered di Alan Wake per Ps5 vi basteranno invece 19.99 euro (scontro del 33%), mentre, per la limited edition esclusiva Amazon della versione per Playstation 4 di Rainbow Six Extraction, il prezzo sarà di 24.97, con il 39 per cento di sconto rispetto al normale

OFFERTE DI PRIMAVERA 2022 AMAZON: CYBERPUNK 2077, GEARS OF WAR 5 E…

Per le offerte di Amazon Primavera 2022 troverete in vendita in saldo anche il discusso Cyberpunk 2077, proposto nella Day One Edition per Ps4 a 23.98 euro, mentre se foste fra i possessori dell’Xbox One, occhio all‘Anniversary Edition di Elder Scrolls V, in vendita qui a meno di 30 euro, con il 40% di sconto.

Importante anche lo sconto su Gears of War 5 Edizione Standard, venduto a soli 18.46 euro, ben il 74 per cento in meno rispetto al normale prezzo di listino, e occhio anche al mitico Just Dance 2022 a 29.97 euro invece che 60.99, 51 per cento in meno, in vendita qui per Nintendo Switch. Come sempre vi lasciamo il link alla pagina generale delle offerte di Primavera 2022 di Amazon per sbirciare altri prodotti che potrebbero interessarvi mentre qui troverete il link generale a tutte le offerte sui videogiochi in corso. Infine qui il link alla pagina delle offerte di ieri con tutte le relative offerte.

