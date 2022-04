Amazon Primavera 2022, al via le offerte/ Galaxy A22 e Assassin’s Creed in sconto

Scattano oggi le offerte di Primavera Amazon 2022. A partire dall’1 aprile, fino al prossimo 13, sul sito di e-commerce più famoso al mondo troveremo una serie di sconti e promozioni su migliaia di prodotti divisi in varie categorie. Gli sconti saranno importanti, fino al 40 per cento sul normale prezzo di listino, di conseguenza potrebbe essere l’occasione giusta per poter acquistare l’oggetto che magari desiderate da tempo e che fino ad ora non avete mai avuto il coraggio di comprare proprio per il prezzo. Partiamo dal segnalarvi il link alla pagina generale delle offerte di Primavera Amazon 2022 che trovate qui, con tutti gli oggetti in vendita divisi per categorie.

Qui invece potrete trovare i prodotti tech, mentre, se cercaste prodotti in sconto a marchi Amazon questa è la pagina dedicata. Infine, questo è il link dove troverete tutte le offerte riguardanti la categoria Amazon Warehouse deals, ovvero, l’usato di Amazon, in sconto fino al 20 per cento. Ovviamente, come potete notare ce ne è per tutti i gusti, a cominciare dagli smartphone, come ad esempio il Samsung Galaxy A22 in vendita a 175 euro, con esattamente il 20% di sconto rispetto al normale prezzo di listino (lo trovate qui).

OFFERTA AMAZON PRIMAVERA 2022: XIAOMI REDMI NOTE 10 5G A 169.90

Splendido anche lo Xiaomi Redmi Note 10 5G – Smartphone 4+64GB, 6,5, venduto a 169.90 euro , mentre il OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB lo trovate a 329 euro. Per quanto riguarda gli smartwatch segnaliamo l’Amazfit Bip U a soli 34 euro, e occhio anche alle offerte sulle smart tv, come ad esempio l’Hisense 32 LED HD Ready 2022 32A4FG a 199 euro, il TCL 43BP615, Smart Android Tv 43 Pollici a 329€, e infine, il TCL 55BP615, Smart Android Tv 55 Pollici, 4K HDR a 399€.

Chiudiamo con due chicche videoludiche, leggasi il gioco di Rally Dirt 5 limited edition esclusiva Amazon in vendita a 19.97 euro e Assassin’s Creed Valhalla standard edition a 29.97 euro. Se per caso avete spulciato fra gli oggetti e individuato qualche pezzo interessante, vi ricordiamo la possibilità di sfruttare Amazon Prime per 30 giorni gratis, ricevendo il prodotto a casa senza spese e anche nel giro di 24 ore. Qui trovate il link dove vi vengono spiegati tutti i vantaggi

