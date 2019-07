Amazon Prime Day 2019/ Sconti e offerte: quanto dura e novità promo su grandi brand

Anche quest’anno torna Amazon Prime Day 2019, l’attesa maratona di due giorni amata soprattutto dagli appassionati di shopping. Promo imperdibili e grandi sconti terranno banco per 48 ore di fila con supersaldi su milioni di prodotti, riservati esclusivamente ai clienti Prime. Amazon Prime Day 2019 ha preso ufficialmente il via a partire dallo scoccare della mezzanotte di oggi, lunedì 15 luglio ed andrà avanti fino alla mezzanotte del 16. Gli iscritti al servizio Prime, ogni estate attendono con ansia questo momento per dare sfogo alla propria voglia di fare acquisti, potendo contare su una serie di offerte eccezionali e quest’anno, per la prima volta nella storia, il Prime Day sarà più lungo e più ricco di sorprese e novità. Oltre alla sua durata, Amazon nell’edizione 2019 riserva interessanti nuove occasioni nel corso delle due giornate dedicate al Prime Day con offerte ancora più competitive non solo su Tv, dispositivi elettronici e smart per la casa, cucina, giocattoli, moda, alimentari ed arredamento. Saranno numerosi i prodotti di uso quotidiano super scontati, con almeno un milione di deal a livello mondiale e le nuove Offerte WOW relative ai grandi brand e ad alcuni dei prodotti più amati dell’anno.

AMAZON PRIME DAY 2019: NOVITÀ E SCONTI

E’ tempo di ‘prime volte’ in occasione di Amazon Prime Day 2019. Oltre alle novità finora elencate dell’edizione di saldi estivi targata Amazon, quest’anno l’invito al Prime Day per la prima volta è stato esteso anche agli utenti negli Emirati Arabi Uniti. Non solo in Italia, dunque, ma anche negli Usa, Regno Unito, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia è già cominciata la corsa all’ultima offerta che, come ogni anno, terrà i riflettori accesi soprattutto l’elettronica e piccoli e grandi elettrodomestici con interessanti sconti in primo piano. Per scoprire tutto ciò che dalla passata mezzanotte e per 48 ore riserverà Amazon ai propri utenti Prime, basterà collegarsi al sito ufficiale del colosso dell’e-commerce. E se ancora non siete abbonati a Prime, questa potrebbe essere l’occasione giusta per farlo! L’intento di Amazon è ovviamente proprio quello di raccogliere annualmente nuovi utenti ma chi ancora non ha sottoscritto l’abbonamento potrà comunque approfittare delle offerte di questi due giorni provando il servizio gratuitamente per soli 30 giorni prima di decidere se sottoscrivere l’abbonamento mensile al costo di 3,99 euro oppure quello annuale a 36 euro godendo di tutti i servizi annessi (Prime Now, Prime video, Prime Photos, ecc…).

