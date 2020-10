Amazon Prime Day 2020/ Oggi offerte e sconti: nuova politica di reso, le altre novità

Amazon Prime Day 2020 oggi 13 ottobre e domani: tornano le giornate di sconti, ma saranno diverse quest’anno a causa della pandemia di coronavirus. Visto che è ancora difficile fare programmi sul Black Friday, il colosso dell’e-commerce ha preso una decisione molto particolare: lanciare il 13 e 14 ottobre le offerte migliori da qui alla fine dell’anno. Quindi, i prodotti scontati non li troverete più in offerta su Amazon a prezzi bassi come quelli del Prime Day. Nel migliore dei casi potreste trovare solo la stessa offerta. Se quindi ci sarà modo di lanciare comunque il Black Friday, le offerte saranno simili, ma non migliori. Per questo motivo, molti stanno pensando di anticipare gli acquisti per il Natale. Per questo motivo l’azienda ha deciso di estendere la possibilità di fare il reso per questi prodotti fino al prossimo 31 gennaio 2021. Come sempre, anche Amazon Prime Day 2020 prevede giornate riservate agli utenti Prime. Preparatevi, dunque, ad un’ondata di offerte e sconti per tantissime categorie di prodotti.

AMAZON PRIME DAY 2020, OFFERTE E SORPRESE

Da oggi cominciano 48 ore di sconti e occasioni da non perdere con Amazon Prime Day 2020. Tante le iniziative che sono state pensate, anche una partenza “anticipata”. Ieri infatti chi è in possesso dei dispositivi Echo con Alexa ha avuto accesso in anticipo ad alcune offerte selezionate dedicate appunto ai dispositivi Amazon. È bastato chiedere “Alexa, quali sono le mie offerte?” per trovare alcune offerte. Il Prime Day, solitamente organizzato a luglio ma rimandato quest’anno ad ottobre, potrebbe comunque continuare anche nei prossimi giorni con uno strascico di offerte. È bene precisare che solo chi è iscritto a Prime può beneficiare di questi sconti. Di conseguenza, il consiglio, qualora non iscritto/a, è quello di provare il servizio gratuitamente proprio nel corso dell’Amazon Prime Day per poter fare acquisti risparmiando. Amazon Prime può essere provato gratis per 30 giorni, ma per gli studenti universitari la prova dura più a lungo, per la precisione è di 90 giorni grazie a Prime Student.



