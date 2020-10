Amazon Prime Day 2020, oggi sconti e offerte/ I migliori smartphone in saldo

E’ mercoledì 14 ottobre e come da copione proseguirà anche oggi l’Amazon Prime Day 2020. Per chi fosse sceso dalla Luna proprio in queste ore e non sappia di cosa stiamo parlando, si tratta di 48 ore di offerte e scontri, prodotti in saldo a prezzo speciale, riservati ai clienti “Prime” del noto portale di e-commerce di Jeff Bezos. Un evento che durerà 48 ore e che si concluderà questa sera alle 23:59 come da copione. In poche parole si tratta di una giornata dedicata a tutti tenendo conto dell’opzione che permette ad ogni persona di provare gratis per un mese il servizio Prime: volendo, quindi, potrete sottoscrivere l’abbonamento quest’oggi, poi fra un mese toglierlo senza alcun costo aggiuntivo. Prima di entrare nel vivo delle offerte della giornata odierna dell’Amazon Prime Day 2020, vi ricordiamo che vi sono una serie di buoni sconto al momento attivi in casa Amazon, come ad esempio 0.99 euro per 4 mesi di Amazon Music Unlimited, con l’aggiunta di 3 mesi di Kindle a 9 euro, e uno sconto di 10 euro con Prime Student e di 5 con Amazon Hub.

AMAZON PRIME DAY 2020, DA LG A REALME, QUANTE OFFERTE

Insomma, tanti piccoli modi per risparmiare ulteriormente anche in ottica Amazon Prime Day 2020. E chissà che la giornata di oggi non venga dedicata dai più all’acquisto di uno smartphone, oggetto di cui ogni persona dispone. Come al solito le offerte sono tantissime, da prodotti entry-level ai top di gamma: eccovene alcune. Il realme 7 versione Pro è venduto a 289 euro invece che a 319, uno sconto piccolo, del 9%, ma comunque interessante, tenendo conto del pezzo finale del dispositivo mobile. Vi serviranno invece 599 per il modello X50 Pro sempre di realme, e in questo caso lo sconto applicato sarà di 150 euro, – 20%. Se invece siete amanti di Lg, sappiate che grazie all’Amazon Prime Day 2020, il Velvet sarà disponibile in vari colorazioni al costo di 449.90 euro, in saldo del 18% rispetto al prezzo classico consigliato pari a 549.90. Infine l’occasionissima Black Shark Pro, smartphone comunemente denominato “adventure”, che troverete in vendita a 449.34 euro, invece che i canonici 699.



