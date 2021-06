Amazon Prime Day 2021, al via il 21 giugno/ In arrivo un’ondata di sconti e offerte

Mancano ormai poche ore al via dell’Amazon Prime Day 2021. A partire dalla mezzanotte il colosso dell’e-commerce lancerà sul suo sito ufficiale, e per due giorni, super offerte e sconti imperdibili. Sono oltre due milioni le offerte in programma per la due giorni che comincerà lunedì 21 giugno 2021 e terminerà il giorno successivo, martedì 22 giugno 2021. Non sarà semplice aggirarsi nel marketplace vista la mole di offerte che verranno lanciate, ma è già possibile fare delle previsioni riguardo le promozioni. Di solito, infatti, nell’Amazon Prime Day vengono lanciati sconti sui propri prodotti, come gli altoparlanti intelligenti Echo, i tablet Fire, i Fire Tv e gli e-book Kindle reader. A questo pacchetto si aggiungeranno le offerte sui grandi marchi della tecnologia, prima infanzia, cura della persona e tanto altro. Molti sconti scadono rapidamente, ma state tranquilli: ne escono continuamente di nuovi.

Francesco Zambon/ “Oms? Prendevo 7.500 euro al mese, denunciando ho perso tutto..."

Per usufruire però degli sconti bisogna possedere un abbonamento Amazon Prime, servizio a pagamento che consente ai clienti di sfruttare una serie di possibilità aggiuntive, come quella di partecipare a questa due giorni di offerte esclusive.

AMAZON PRIME DAY: I VANTAGGI ESCLUSIVI

Bisogna fare attenzione durante l’Amazon Prime Day 2021 sui prodotti scontati. Ad esempio, le offerte di questo programma specifico sono contrassegnate da un simbolo blu. Ma i clienti Prime hanno anche un vantaggio: possono attivare un sistema di notifiche per essere aggiornati in maniera costante, così da non perdere occasioni ghiotte. Agli sconti si aggiungono poi delle offerte lampo: in questo vaso bisognerà essere rapidi per riuscire ad accaparrarsi i prodotti scontati. C’è un altro vantaggio per i clienti Prime, cioè quello di non pagare i costi di spedizione. Un vantaggio non da poco, perché così si possono ricevere la maggior parte degli articoli in tempi molto brevi. Con Amazon Prime, che ha un costo di 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno, ci sono poi una serie di servizi extra come Prime Music, Video, Reading, Party, Now e appunto Prime Day. Per chi non è già cliente Amazon Prime, l’abbonamento è gratuito per il primo mese, quindi si può approfittare di questo ulteriore vantaggio per prendere parte al Prime Day.

Le Foche: “Vaccini anti covid? Una dose non basta”/ “Il mix è meglio per il corpo”

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 20 giugno/ 45.5 mln di somministrazioni, immuni 15.5

© RIPRODUZIONE RISERVATA