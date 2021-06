Amazon Prime Day 2021, sconti e saldi/ iPhone 12 da 128 gigabyte a 200 euro in meno

Scatta oggi l’Amazon Prime Day 2021, due giorni di sconti, si andrà avanti fino a domani, 22 giugno, in cui ci saranno migliaia di prodotti in offerta disponibili solo per i clienti Prime. La prima cosa da fare, nel caso in cui non aveste sottoscritto questo servizio, è quella di non disperarsi visto che Prime è gratis per 30 giorni, di conseguenza potreste sfruttare l’occasione per l’Amazon Prime Day 2021 e poi disdire fra un mese. Una volta abbonati potrete iniziare a fare compere, e la nostra redazione ha selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti, consigliate anche dall’ottimo Galeazzi, video che trovate più sotto.

Partiamo dagli smartphone, prodotti che sono sempre fra i più gettonati durante i periodi di promo, e iniziamo con un interessante iPhone 12 in versione 128 con storage da 128GB, a 789 euro, con un risparmio quindi netto di duecento euro rispetto al normale prezzo di listino. Chi invece dovesse accontentarsi dei 64Gb, per l’Amazon Prime Day dovrà spendere 20 euro in meno, ma vista la cifra consigliamo assolutamente il melafonino più capiente fra i due.

AMAZON PRIME DAY 2021, SCONTI E SALDI: ALCUNE OFFERTE INTERESSANTI

Chi invece fosse un amante degli smartphone di casa Samsung, occhio al Galaxy S21+ 5G, in vendita a 749 euro invece che 1.079, per un risparmio superiore ai 300 euro. Tantissime anche le offerte sulle Smart Tv e questo potrebbe essere un buon momento per acquistare una nuova televisione per due motivi: il primo, molto frivolo, gli Europei di calcio in corso e la possibilità di gustarsi le prossime partite della nazionale italiana in versione super, il secondo, lo switch off del digitale terrestre del 2022, che obbligherà chi non è dotato di un televisore di recente generazione a cambiare appunto apparecchio. Fra le tante offerte di questo Amazon Prime Day 2021 ve ne segnaliamo una “vergognosa” per uno schermo da 75 pollici Samsung, in vendita a 1.299 euro invece che 1.649 euro.

