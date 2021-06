Amazon Prime Day 2021, sconti e saldi/ Offerte iPhone 12 mini, Apple Watch e Pencil

Proseguirà anche oggi l’Amazon Prime Day 2021, la 48 ore di offerte iniziata ieri con tutti i suoi sconti e le promo interessanti. Senza perderci troppo in chiacchiere entriamo subito nel vivo degli acquisti e fra i prodotti più gettonati durante questi eventi vi è senza dubbio l’iPhone. A riguardo per l’Amazon Prime Day 2021 sono diversi i melafonini in saldo, a cominciare dall’iPhone 12 da 128 gigabyte che vi abbiamo già segnalato sulla pagina degli sconti di ieri.

Oggi vi segnaliamo invece sempre l’iPhone 12 ma in versione con storage da 256 gigabye, che troverete in vendita a 979 euro, con 130 euro in meno rispetto al normale prezzo di listino. Chi invece volesse assicurarsi il 12 mini, dispositivo mobile di Cupertino che è stato un po’ bistrattato viste le sue dimensioni, dovrà investire soli 679 euro per la versione da 64 gigabyte di colore nero, altro prezzo molto allettante. Qualora invece foste interessati alla versione da 128GB, il prezzo sale a quota 719, altra cifra meritevole d’attenzione.

AMAZON PRIME DAY 2021, SCONTI E SALDI: TANTI APPLE WATCH IN OFFERTA

Fra le tante offerte sui prodotti Apple per questo secondo giorno di Amazon Prime Day 2021, non vi sono solamente i tanto desiderati iPhone 12, l’ultimo fiammante smartphone di casa Cupertino, visto che volendo si potrebbe approfittare di questa due giorni di promo per assicurarsi altri oggetti di assoluta qualità della multinazionale californiana, come ad esempio un’Apple Pencil, la penna digitale utilizzata per l’iPad, al costo di 83.90 euro (prima generazione, prezzo listino 99.90 euro), o a 114.90 euro per quella di seconda generazione (invece che 135 euro).

iPhone, Pencil ma anche Apple Watch, con la serie 6 da 40 millimetri al prezzo di 369 euro invece che 439, con uno sconto di 70 euro. Serviranno invece 399 euro per la versione da 44 mm, e prodotto, che ricordiamo, è acquistabile anche a rate su Amazon, pagandolo quindi comodamente in poche mensilità senza sborsare tutto subito. Segnaliamo infine un Apple Watch Series 3 da 42 millimetri e cinturino nero al prezzo di 199 euro, con uno sconto quindi di ben 70 euro.



