Amazon Prime Day 2022/ -59% per l’Echo Show 5, Echo Auto -50%, Smart Air Quality…

E’ il primo giorno dell’Amazon Prime Day 2022 d’autunno. Dalla mezzanotte di oggi sono scattati i grandi sconti sul portale di e-commerce più famoso al mondo, riservati esclusivamente agli utenti iscritti a Prime. Se volete quindi approfittare di questi saldi d’autunno per provare ad assicurarvi centinaia di migliaia di oggetti di vario tipo, allora non dovrete fare altro che abbonarvi a Prime cliccando sull’indirizzo che trovate qui , e seguire le varie istruzioni. Vi ricordiamo che il servizio Prime prevede un costo mensile da 4.99 euro o eventualmente 49.99 euro all’anno, ed è gratuito per i primi trenta giorni.

Origin addio: arriva EA app/ La software house americana annuncia la rivoluzione

Fra i vari vantaggi inclusi nell’abbonamento vi sono le consegne gratuite, a volte anche il giorno stesso, nonché la possibilità di accedere al servizio video streaming Prime Video. Dopo questa doverosa premessa vediamo insieme quali sono alcune delle offerte già attive su Amazon per il Prime Day 2022, a cominciare dai dispositivi della stessa azienda di Jeff Bezos, come ad esempio l’Echo Dot di terza generazione, l’assistente intelligente più venduto al mondo, in vendita a soli 17.99 euro grazie al 64% di sconto, acquistabile a questo link.

Amazon Prime Day 2022/ Sconti e offerte attivi: dall'iPhone 14 al Fire Tv Stick

AMAZON PRIME DAY 2022: IL FIRE TV STICK A SOLI 22.99 EURO

Molto interessante anche il prezzo per l’Amazon Fire Tv Stick con telecomando vocale Alexa, venduto a soli a 22.99 euro con il 43% di sconto (qui il link). In forte saldo anche l’Echo Show 5 di seconda generazione, venduto con ben il 59 per cento di sconto, per un prezzo pari a 34.99 euro, così come potete visionare da questo link.

Profittevole per l’Amazon Prime Day 2022 anche Echo Auto, dispositivo che vi permette di godere delle funzioni di Alexa e di Echo direttamente nel vostro mezzo a quattro ruote, in vendita a questo link a 29.99 euro, con il 50% di sconto. Infine occhio al dispositivo Amazon Smart Air Quality che per l’Amazon Prime Day 2022 viene scontato qui del 38%, con un prezzo finale di soli 49,99 euro. Prima di salutarvi vi lasciamo il link generale a tutte le offerte sui dispositivi Amazon: vi basterà cliccare qui.

Federico Faggin, l'inventore dei microchip/ "L'amore per i figli non è un algoritmo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA