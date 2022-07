Amazon Prime Day 2022/ Dal 12 luglio 48 ore offerte: grandi sconti in arrivo

Scatterà fra meno di dieci giorni l’Amazon Prime Day 2022, una due giorni di sconti del portale e-commerce più famoso al mondo riguardanti tutti gli iscritti al servizio Prime. Il 12 e il 13 luglio si potranno così acquistare migliaia di prodotti in saldo rispetto al normale prezzo di listino, approfittando di ulteriori vantaggi riservati solamente ai clienti Prime a cominciare da consegne gratuite e anche in giornata a seconda della zona in cui abitate.

Ovviamente la prima cosa da fare se voleste partecipare a questa 48 ore di sconti di Amazon Prime Day 2022, è quella di iscriversi al servizio Prime che trovate cliccando qui, su questo indirizzo. Il servizio è molto comodo in quanto si può provare in versione gratuita per 30 giorni, dopo di che si dovrà pagare un prezzo minimo, 36 euro per un anno, solo tre euro al mese. Come accennato sopra, sono moltissimi i vantaggi ottenibili attraverso l’iscrizione al Prime, a cominciare da Prime Video, la piattaforma video streaming di Amazon, che di fatto risulta quindi essere gratuita.

AMAZON PRIME DAY 2022, 48 ORE DI SCONTI E OFFERTE E IN ARRIVO: QUALI PRODOTTI ASPETTARSI

Ma non finisce qui perchè i clienti di Amazon Prime avranno anche accesso ad Amazon Music Unlimited per 4 mesi, che risulteranno quindi gratuiti, senza costi aggiuntivi, con la possibilità di ascoltare fino a 90 milioni di brani senza pubblicità in HD. Altro vantaggio è Kindle Unlimited, tre mesi anche in questo caso a costo zero solamente per i clienti Prime.

Infine, spazio alla promo riguardante Audible, il servizio di Amazon Prime che permette di avere accesso ad un maxi catalogo di migliaia di audiolibri, podcast, serie audio, a soli 2.95 euro per sei mesi. Per quanto riguarda i prodotti che potrebbero essere messi in vendita in occasione del Prime Day 2022 è difficile fare delle ipotesi ma è molto probabile che vengano messi in saldo i vari dispositivi di Bezos, come ad esempio il Fire Tv Stick o anche gli Echo Dot, un classico quando ci sono promozioni di questo tipo. In ogni caso ci saranno promo su smartphone, notebook, videogiochi, tablet e molto molto altro ancora: A questo punto non ci resta che attendere quindi il 12 luglio e dare il via allo shopping.

