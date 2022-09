Amazon Prime Day 2022, offerte anticipate/ Echo Dot, Fire Tv Stick e molto altro

I prossimi 11 e 12 ottobre 2022 scatterà il nuovo Amazon Prime Day 2022, due giorni di sconti riservati ai clienti Prime in cui poter acquistare a prezzi incredibili migliaia di prodotti di vario tipo. Amazon ha ben pensato di anticipare le offerte, e sul sito di e-commerce più famoso al mondo sono disponibili i vari dispositivi Amazon con una importante riduzione di prezzo. Può essere una ghiotta occasione per assicurarsi un Echo Dot, l’assistente intelligente più diffuso al mondo, in vendita nella sua versione 3a generazione a soli 17.99 euro, il prezzo più basso mai toccato (potete acquistarlo qui).

Chi invece volesse puntare sull’Echo Show 5, assistente intelligente dotato di schermo (modello del 2021), dovrà spendere soli 34.99 euro, con uno sconto di esattamente 50 euro rispetto al normale prezzo di listino (qui il link per l’acquisto). Attenzione anche al Fire Tv Stick, la chiavetta che permette di rendere la vostra tv smart connettendola in internet, visionando le varie piattaforme di videostreaming: troverete la versione Lite con telecomando vocale a soli 19.99 euro.

AMAZON PRIME DAY, SCONTI SU ECHO AUTO E BLINK OUTDOOR

Molto interessanti anche gli sconti su Echo Auto, dispositivo di Amazon che permette di portare Alexa con se anche nel proprio mezzo stradale, con tutte le comodità che ne conseguono: è in vendita a soli 29.99 euro, a esattamente il 50% in meno rispetto al solito.

Infine, chi volesse acquistare una videocamera di sicurezza smart HD, senza fili, con batteria di due anni e compatibile con Alexa, potrebbe puntare su Blink Outdoor, acquistabile per l’Amazon Prime Day 2022 a soli 55.99 euro, un sconto del 44% rispetto al solito prezzo. Prima di salutarvi vi lasciamo il link dove potrete trovare tutti gli altri sconti riguardanti i dispositivi Amazon attualmente attivi, vi basterà cliccare qui , rinnovandovi l’appuntamento all’11 e al 12 ottobre per 48 ore di super offerte. Secondo gli addetti ai lavori, potrebbero verificarsi grandi saldi sui prodotti Samsung, iRobot, ma anche Apple, molto probabilmente l’iPhone 13: staremo a vedere.

