Amazon Prime Day 2022/ Offerte già attive: Google Chromecast, Echo Dot, Fire Tv Cube

Mancano pochi giorni all’Amazon Prime Day 2022, 48 ore di sconti e offerte che si terranno il 12 e il 13 luglio prossimi, ma sono già di fatto partiti i saldi per quanto riguarda il portale di e-commerce più famoso al mondo. In queste ore, infatti, Amazon sta facendo registrare iniziative interessanti in tale senso, a cominciare dagli Amazon Warehouse, ovvero, quella sezione del portale di Jeff Bezos dove si possono acquistare i prodotti usati.

In poche parole, si tratta di oggetti che vengono restituiti, i cosiddetti resi, e che vengono quindi rimessi in commercio a prezzo di saldo. Sono delle vere e proprie occasioni perchè nella maggior parte dei casi sono oggetti pari al nuovo, di conseguenza è possibile fare dei veri e propri affari. Ebbene, in vista dell’Amazon Prime Day 2022, si è deciso di inserire un ulteriore sconto del 10 per cento sui prodotti già comunque scontati, una ghiotta opportunità nel caso in cui voleste fare shopping online.

AMAZON PRIME DAY 2022, LE PROMOZIONI E GLI SCONTI GIA’ DISPONIBILI

Fra le varie iniziative messe in atto da Amazon per il Prime Day 2022 troviamo anche la possibilità molto interessante di un pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis, valevole solo fino al 13 luglio, giorno in cui scadrà appunto la 48 ore di grandi sconti: fino ad oggi era possibile pagare a rate a tasso zero ma solo in un numero ridotto tramite Amazon, mentre da qualche giorno a questa parte il portale e-commerce si sta affidando ad una società esterna per sperimentare questo interessante servizio, attivo su migliaia di prodotti.Ricordiamo che per poter partecipare al Prime Day 2022, bisognerà essere iscritti al servizio Prime, che è gratuito per i primi 30 giorni e che ha un prezzo di 36 euro all’anno, solo 3 euro al mese.

Numerosi i servizi inclusi nell’abbonamento, a cominciare da Prime Video, la piattaforma video streaming dedicata, mentre è a pagamento, ma in promo Amazon Audible, servizio che permette l’ascolto di audiolibri e che è attualmente attivabile con una super promo a soli 2.95 euro al mese per i primi sei mesi. Come dimenticarsi poi di Amazon Music Unlimited, per ascoltare milioni di brani, e che è in prova gratuita per 4 mesi, e infine, Amazon Kindle Unlimited, che ti permette di leggere gli ebook e che attualmente è in prova gratuita per i prossimi tre mesi: libri gratis per tutta l’estate.

AMAZON PRIME DAY 2022, ALCUNE OFFERTE GIA’ ATTIVE: GOOGLE CHROMECAST, ECHO DOT E NON SOLO

In attesa del Prime Day 2022 vi vogliamo infine segnalarvi alcune offerte interessanti già attive, a cominciare da Google Chromecast, che potrete acquistare qui a 35 euro, con il 10 per cento di sconto. Molto interessante anche l’offerta sul decoder per il digitale terrestre con il nuovo segnale DVB-T2 in vendita a soli 24 euro, con l’11 per cento di sconto.

Grande offerta anche sull’Echo Dot di terza generazione, l’assistente intelligente di casa Amazon, acquistabile oggi a soli 36 euro, con ben il 28 per cento di sconto. Se foste alla ricerca di un comodo caricatore wireless per il vostro iPhone, occhio al comodo modello 3in1 attraverso cui è possibile ricaricare in contemporanea la batteria dell’iPhone, dell’Apple Watch e delle AirPods: qui in vendita con il 40 per cento di sconto. Infine, per quanto riguarda sempre i dispositivi Amazon, attenzione alla combo Echo Show 5 di seconda generazione con il Blink outdoor in vendita a soli 65.99 euro invece che 185, nonchè al Fire Tv Cube, acquistabile a soli 69.99 euro, invece del normale prezzo di listino da 120 euro.

