Amazon Prime Day 2022/ Sconti e offerte attivi: dall’iPhone 14 al Fire Tv Stick

E’ scattato il grande conto alla rovescia: fra poche ore, precisamente dalla mezzanotte e un minuto, partirà l’Amazon Prime Day 2022 d’autunno, il secondo Prime Day di quest’anno dopo quello della scorsa estate. Per tutta la giornata di domani, martedì 11 ottobre, e quindi per quella seguente, 12 ottobre, 48 ore di sconti e offerte su migliaia di prodotti di ogni categoria, dagli smartphone, alle smart tv, passando dai piccoli e grandi elettrodomestici ma anche vestiti, giocattoli, videogiochi, oggetti di bricolage e molto altro ancora. La prima cosa da sapere, qualora foste intenzionati ad acquistare qualche oggetto in saldo in vista dell’Amazon Prime Day d’autunno, è che per partecipare alle offerte dovrete essere per forza di cosa iscritti al programma Prime.

Per farlo non dovrete fare altro che cliccare su questo link e seguire le istruzioni. Attivare questo servizio permette di ottenere grandi vantaggi, a cominciare da spese di spedizione gratuite, la possibilità di ricevere la merce anche in giornata, ma anche varie aggiunte come ad esempio la piattaforma di video streaming Prime Video, ma anche Amazon Photos e molto altro ancora. Inoltre, cosa tutt’altro che da sottovalutare, Amazon Prime è attivabile per 30 giorni gratuitamente, di conseguenza qualora voleste potrete usufruire di Prime solo per la due giorni di domani e dopo, per poi disdire il servizio senza alcun costo aggiuntivo. Nel caso invece voleste continuare a sfruttare il servizio dovrete mettere in preventivo una spesa da 4.99 euro al mese, o eventualmente 49.99 euro per il servizio annuo.

AMAZON PRIME DAY 2022, TANTI PRODOTTI GIA’ ACQUISTABILI IN SALDO

In vista dell’Amazon Prime Day 2022 d’autunno sono già tanti i prodotti in saldo, a cominciare dall’iPhone 14, che potrete acquistare qui, con storage da 128 gigabyte, al prezzo fino ad ora più basso, leggasi 999 euro.

Non si tratta di uno sconto esagerato, circa una trentina di euro, ma comunque un piccolo incentivo per acquistarlo. Occhio anche allo sconto sull’Apple Watch Series 8 da 41 millimetri, in vendita a 479 euro, con un piccolo sconto del 6% (qui il link). Infine a questo link potrete trovare tutte le offerte relative ai dispositivi Fire Tv, Echo, Blink, Kindle e molto altro ancora, con tagli di prezzo per l’Amazon Prime Day 2022 fino al 64% di sconto.

