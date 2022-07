Amazon Prime Day 2022, sconti e offerte/ Echo Show 8, Xiaomi 12 e Fire HD 10

Siamo entrati nel secondo ed ultimo giorno di offerte e sconti riguardanti l’Amazon Prime Day 2022, la 48 ore di “saldi” destinata a tutti i clienti Prime. Come vi ripetiamo da qualche giorno a questa parte, la prima cosa da fare è quella di abbonarsi al servizio se ancora non lo aveste fatto, per poter usufruire appunto degli sconti: vi basterà cliccare su questa pagina, ricordandovi che i primi 30 giorni sono gratuiti, per poi pagare tre euro al mese.

Instagram streaming video live/ Nuova funzionalità per andare in diretta: cosa cambia

Dopo questa breve premessa andiamo a vedere insieme alcuni degli oggetti in offerta più interessanti di queste prime ore di mercoledì 13 luglio 2022, a cominciare da uno dei gadget tech più in voga degli ultimi anni, leggasi l’aspirapolvere e lavapavimenti robot senza fili a marchio Rowenta, modello RR8275 X-Plorer Serie 45, dotato di un’autonomia da ben 150 minuti, 3 modalità di pulizia, sistema acqua force, compatibile con gli assistenti vocali, in vendita qui a soli 199.98 euro, il che significa che avrete un risparmio rispetto al normale prezzo di listino del 20 per cento.

Amazon Prime Day 2022, offerte e sconti/ Galaxy S22+ e il condizionatore portatile

AMAZON PRIME DAY 2022, XIAOMI 12X A 20 EURO IN MENO

Attenzione anche all’Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021), l’assistente intelligente di casa Amazon, che potrete acquistare per il Prime Day 2022 a soli 94.99 euro, quindi con un risparmio di ben 145 euro, pari al 60 per cento esatto: un’offerta a dir poco clamorosa. Non mancano ovviamente gli smartphone, a cominciare dall’ottimo Xiaomi 12X, telefono 8+256GB, display da 6.28” con refreh rate da 120Hz AMOLED, Snapdragon 870, 50MP+13MP+5MP fotocamera tripla, batteria da 4500mAh, di colore Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia), con funzione Alexa mani libere, in vendita a 499.90 euro, esattamente 200 euro in meno rispetto al solito.

Smart Control Room o Grande Fratello?/ Caso Venezia: telecamere per "gestire" persone

Infine spazio al tablet di Amazon Fire HD 10, dispositivo da 10.1 pollici, 1080p Full HD, storage da 32 gigabyte, di colore nero e con pubblicità, in vendita a 99.99 euro, esattamente il 33 per cento in meno rispetto al prezzo standard. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento con le migliori offerte e gli sconti dell’Amazon Prime Day 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA