Manca un solo giorno poi scatteranno gli sconti e le offerte dell’Amazon Prime Day 2022, 48 ore in cui migliaia di prodotti verranno messi in vendita a prezzo di saldo. Per partecipare, l’unica cosa da fare è quella di iscriversi ad Amazon Prime cliccando qui, il servizio che è gratuito per i primi 30 giorni, e che poi costa 36 euro all’anno, solo 3 euro al mese.

Molti i vantaggi dall’iscrizione, a cominciare dalla possibilità di ricevere determinata merce e in certi paesi, già in giornata. In ogni caso le spese di spedizione sono sempre gratuite, ed in più vi sono una serie di servizi aggiuntivi, come ad esempio Prime Video, la piattaforma di video streaming che offre film, serie tv e documentari fra cui Lol, ma anche Bang Bang Baby, The Boys e molto altro ancora. Mancano quindi solo poche ore all’Amazon Prime Day 2022, ma le grande offerte e gli sconti sono già iniziati, e prova ne è la promozione in corso per gli Echo Dot, gli assistenti intelligenti a firma Jeff Bezos. E’ infatti attiva la possibilità di acquistare due pezzi di un Echo Dot modello 3, 4 e 4 con orologio integrato, a meno o leggermente di più rispetto al prezzo di un solo singolo pezzo.

AMAZON PRIME DAY 2022, SCONTI E OFFERTE: ECHO DOT, AURICOLARI XIAOMI, DECODER DVB-T2

Echo Dot tre è infatti acquistabile in singolo a 35.99 euro, già con il 28 per cento di sconto, ma sfruttando la promo del “doppio acquisto”, potrete assicurarvi due pezzi a soli 33.98 euro, quindi due euro in meno rispetto alla cifra di cui sopra. Per usufruire di questa fantastica promo dovrete cliccare qui, mentre a questo indirizzo troverete la promo per gli Echo Dot 4, in vendita a 40.99 euro il pezzo singolo e a 37.98 nella confezione da due. Infine la promozione per l’Echo Dot 4 con orologio integrato, in vendita qui a 45.99 euro il pezzo singolo, e a 47.98, solo due euro in più, per la confezione da due.

Fra i vari prodotti che ci sentiamo di segnalarvi già in promozione, attenzione anche alle auricolari a marchio Xiaomi, le ottime Earbuds Basic 2, in vendita con ben il 76 per cento di sconto rispetto al normale prezzo di listino, a soli 22.49 euro. Infine segnaliamo l’ottima smart tv da 32 pollici a marchio Xiaomi, a 185 euro (con ben il 34% di sconto), e l’ottimo decoder per il digitale terrestre DVB-T2 a marchio Picco, in vendita a soli 24.49 euro, con il 18% di sconto. A breve un nuovo aggiornamento con altre interessanti offerte riguardanti l’Amazon Prime Day 2022.











