Amazon Prime Day 2022, sconti e offerte/ Pc Acer a 159 euro, tablet a -40%

AMAZON PRIME DAY 2022: LE OFFERTE DEL 12-13 LUGLIO!

Ecco gli Amazon Prime Day 2022 che offriranno a tutti gli utenti offerte importantissime nei giorni del 12 e 13 luglio. Scatta proprio oggi, infatti, Amazon Prime Day 2022 con offerte attive su Amazon già da qualche giorno. Sono varie le promozioni interessanti, sia nell’ambito tecnologico ma non solo. Cominciamo a vedere qualche super offerta che può offrire agli utenti la possibilità di trovare alcuni affari. Particolarmente convenienti sono i tablet: vediamone alcuni.

IUS SCHOLAE/ Di fatto c'è già, nessuna "discriminazione": lo dicono i numeri

Il Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici che normalmente troviamo a 279.90 euro, si trova ad un prezzo particolarmente conveniente: 179 euro. La percentuale di sconto è del 36%: gli utenti potranno risparmiare circa 100 euro. Un’altra grande offerta è quella relativa al Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1, con display 10.1” Full HD. Lo sconto è addirittura del 42%. Il prezzo di partenza è infatti di 379 euro mentre su Amazon, per il Prime Day, lo troviamo a 219 euro. Anche il Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus è scontato al 40%: da 249 euro, si può comprare a 149.

TOTTI E ILARY BLASI SI SEPARANO/ Ma c'è un "per sempre" più forte di tradimenti, tv e Curva Sud

AMAZON PRIME DAY 2022: PC IN OFFERTA, GLI SCONTI

Gli Amazon Prime Day 2022 offrono anche offerte particolarmente convenienti per il computer e monitor. Vediamo quali sono quelle migliori per chi vuole concludere un affare in queste giornate. Il HUAWEI MateBook D 15 Laptop, FullView con Comfort Occhi da 15,6 pollici è scontato addirittura al 44%. Da 799 euro si potrà acquistare a 449 euro. Il risparmio sarà dunque super: addirittura 350 euro in meno. L’Acer Chromebook 311 C733-C0L7 Notebook Portatile sarà acquistabile al prezzo di 159 euro: il prezzo di partenza era di 289. Lo sconto è dunque del 45% con un risparmio di 130 euro.

Assicurazioni, Autorità Ue contro price walking/ Nel mirino aumento premi al rinnovo

Gli sconti non riguardano solamente il reparto tecnologico ed elettronico. Per Amazon Prime Day 2022, è possibile acquistare anche altri prodotti, come videogiochi. Fifa 22 è scontata del 65%: ora costa solamente 24.49 euro. Grandi sconti anche per gli elettrodomestici: Handy Force 2761 Con filo Senza sacco Rosso costa soltanto 34.99 euro, con -53%. L’aspirapolvere Rowenta RO2913 Swift Power Cyclonic è acquistabile a 64.99 euro con uno sconto del 51%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA