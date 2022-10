Amazon Prime Day 2022, sconti e offerte/ Saldi Apple: iPhone 12, iMac, Watch e…

Prosegue l’Amazon Prime Day 2022, la due giorni di sconti invernale presso il sito di e-commerce più famoso al mondo, che si chiuderà alle ore 23:59 di questa sera. Tantissimi gli oggetti acquistabili in saldo, e non mancano anche i ricercatissimi prodotti a marchio Apple. A riguardo vogliamo segnalarvi due interessanti sconti per quanto riguarda gli Apple Watch, gli orologi intelligenti di Cupertino. Il primo è quello per il Watch SE GPS del 2021 con cassa da 41 millimetri, in vendita a questo link a 239 euro con il 27% di sconto. Il secondo riguarda l’Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa da 44 millimetri, acquistabile a questo link con ben il 38% di sconto per un prezzo finale da 519 euro.

India, lotta all'antibiotico-resistenza/ 60 mila neonati muoiono per germi patogeni

Saldi in casa Apple per l’Amazon Prime Day 2022 anche per i computer, a cominciare dall’iMac del 2020 con display Retina 5K da 27 pollici, 8 giga di ram e 512 giga di archiviazione SSD, acquistabile a questo link con il 20% di sconto, per un prezzo finale di 2.124,99 euro. Ovviamente non potevano mancare gli iPhone, e fra gli sconti più interessanti vi segnaliamo quello riguardante l’iPhone 12, telefono uscito nel 2020 ma ancora un ottimo dispositivo. In sconto di preciso la versione mini con storage da 128 gigabyte, acquistabile a questo link a 629 euro con uno sconto del 18%.

Angela Lansbury come è morta/ Signora in Giallo si è spenta "pacificamente nel sonno"

AMAZON PRIME DAY 2022, SCONTI E OFFERTE: IL DECODER DVB-T2 A MENO DI 20 EURO

Occhio anche agli accessori della Mela, a cominciare dalla custodia MagSafe in silicone per iPhone 13, disponibile in vari colori con il 41 per cento di sconto, a soli 34.99 euro. Per la custodia in pelle per iPhone 12 | iPhone 12 Pro, il prezzo è invece di 39,99 euro grazie ad uno sconto del 42%, visibile a questo link.

Fra gli altri prodotti in sconto per l’Amazon Prime Day 2022, vi vogliamo segnalare anche il decoder digitale terrestre DVB-T2 a marchio Edision, in vendita a questo link a soli 19.90 euro, grazie al 29% di sconto, e infine, la smart tv di casa Samsung modello The Frame, televisore da 43 pollici QLED 4K UHD, con Alexa integrato e cornice personalizzabile, acquistabile qui a soli 429 euro con il 57% di sconto. A questo link, infine, la pagina principale con tutte le promozioni dell’Amazon Prime Day 2022.

Pannelli solari plug & play, come funzionano/ Guadagno del 20% in bolletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA