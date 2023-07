Amazon Prime Day 2023/ 48 ore di sconti dall’11 al 12 luglio: come risparmiare

Inizia il conto alla rovescia per l’Amazon Prima Day 2023. A partire da domani, martedì 11 luglio, spazio ad una 48 ore di offerte e sconti davvero interessanti, che permetteranno appunto di fare acquisti in saldo. La prima cosa da sapere è che l’Amazon Prime Day 2023 è riservato solo ed esclusivamente agli abbonati ad Amazon Prime, di conseguenza, se non avete ancora sottoscritto il servizio, vi conviene correre ad abbonarvi anche perchè dopo 30 giorni si può disdire senza alcuna penale. Nel corso di queste 48 ore troverete milioni di prodotti in sconto, fra cui anche le offerte lampo, che hanno delle durate limitate.

Pullman a fuoco sull'A12: 37 feriti/ Video, In ospedale donna incinta e bimbo di 9 anni

Numerose le categorie presenti, dalla tecnologia, quindi smartphone, computer e smart tv, passando dai capi d’abbigliamento, scarpe, giocattoli, cosmetici e via discorrendo. L’evento aprirà ufficialmente i battenti alle ore 00:00 di oggi, e terminerà alle ore 23:59 di mercoledì 12 luglio, inoltre nella giornata di oggi, non è da escludere che si possa già verificare qualche promo in particolare sui dispositivi Amazon, così come già accaduto in passato. Ma conviene davvero acquistare durante il Prime Day? Ovviamente non c’è una risposta univoca, ma solitamente i suddetti dispositivi di Amazon, come ad esempio gli assistenti intelligenti Echo, vengono proposti in forte promozione, di conseguenza si può davvero fare l’affare.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Roccella: “La Russa? Non entro nelle reazioni di un padre”

AMAZON PRIME DAY 2023, I SITI PER CONFRONTARE I PREZZI

Diversamente, per altri prodotti è sempre consigliabile fare un confronto fra prezzi per capire se quello proposto durante l’Amazon Prime Day 2023 sia effettivamente interessante o meno. A riguardo vi sono dei siti e delle app che permettono appunto di tenere traccia delle variazioni di prezzo di tutti i prodotti in vendita, in maniera molto semplice, come ad esempio Camelcamelcamel, ma anche Keepa, i due più famosi.

In ogni caso vi consigliamo di dare una spulciata ad Amazon e magari confrontare eventualmente il prezzo del prodotto del desiderio con quello praticato dai negozi fisici, per capire se vi sia effettivamente un risparmio anche se magari il prezzo raggiunto non sia il più basso in assoluto.

Francia: ok alla patente dai 17 anni/ Le critiche: "Aumenteranno gli incidenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA