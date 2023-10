Amazon Prime Day 2023 al via/ Offerte e sconti: Fire Tv Stick a 24,99 euro

E’ iniziato ufficialmente alla mezzanotte di oggi, 10 ottobre 2023, l’Amazon Prime Day, 48 ore di offerte (si andrà avanti fino alle ore 23:59 di domani, 11 ottobre), in cui sarà possibile acquistare migliaia di prodotti in sconto. La prima cosa da sapere è che per partecipare all’evento bisogna essere abbonati al servizio Amazon Prime di conseguenza, nel caso in cui non lo foste, bisognerà provvedere. La particolarità è che il primo mese è gratuito, dopo di che si può disdire senza alcun vincolo, di conseguenza potreste decidere di attivare l’abbonamento per poi appunto disdirlo.

Come al solito in occasione dell’Amazon Prime Day a farla da padrone sono i prodotti di casa, a cominciare dalla chiavetta smart Amazon Fire Tv Stick, dispositivo che rende le vostre televisioni “intelligenti”, e che vi permetterà di poter godere delle varie piattaforme streaming, come Netflix, Prime e via discorrendo (previa abbonamento sia chiaro). E’ una delle chiavette più vendute e affidabili di sempre e include moltissime applicazioni già pre installate, oltre ad un telecomando con tanto di comandi vocali di modo da poter cambiare canale soltanto a voce. Al momento è in vendita a partire da 24,99 euro invece che 44,99.

AMAZON PRIME DAY 2023, KINDLE E ECHO AUTO IN OFFERTA

Fra le offerte più interessanti per l’Amazon Prime Day 2023 anche l’ebook reader Kindle modello 2022. Si tratta di un dispositivo per leggere i libri digitali, dotato di 16 gigabyte di memoria, 300 ppi di risoluzione (che è la stessa della carta), e dimensioni estremamente comode: lo potrete acquistare a 89,99 euro invece che 99,99. Interessante anche l’offerta per l’Echo Auto di seconda generazione, l’assistente digitale per gli automobilisti. Si tratta di un dispositivo che, come facilmente intuibile, permette alla vostra auto di diventare “moderna”: collegata all’impianto della vettura con il cavo aux e al telefono tramite bluetooth, come ricorda Wired, si può chiamare, riprodurre musica, utilizzare il navigatore, direttamente alla guida. Lo trovate in vendita a 34,99 euro anziché 69,99.

Infine spazio al box Amazon Fire Tv Cube (3a generazione), in vendita a 109,99 euro (invece che 159,99). Si tratta di un cubo che si posiziona a fianco della tv e che permette, tramite l’integrazione di Alexa, il controllo vocale della vostra televisione. Inoltre ha una risoluzione 4K, supporta varie tecnologie come Dolby Vision, hdr10, hdr10+ e Dolby Atmos, e molte altre diavolerie.











