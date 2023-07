Amazon Prime Day 2023, offerte e sconti/ Dispositivi Echo, Fire TV e Kindle (11 luglio)

AL VIA GLI AMAZON PRIME DAY 2023: 48 ORE DI OFFERTE IRRIPETIBILI

Parte ufficialmente oggi l’Amazon Prime Day 2023 che durerà fino alle ore 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023. Quarantotto intense ore di promozioni sul portale e-commerce più famoso ed utilizzato nel mondo, che saranno, però, riservate ai soli clienti Prime, ovvero che dispongono dell’account con spedizioni rapide gratuite e tutta un’altra serie di benefici, come i pacchetti streaming Prime Video e Prime Music.

Per partecipare alle 48 ore di Amazon Prime Day 2023, insomma, occorrerà munirsi al più presto di un account Prime, facilmente creabile semplicemente collegandosi a questo indirizzo. Se non si è mai sottoscritto un account Prime, inoltre, si potrà anche sfruttare un mese di prova gratuita, al termine del quale verrà rinnovato in automatico al costo di 49,99 euro all’anno, o potrà facilmente essere disattivato senza incorrere in nessun tipo di sanzione o penalità. I vantaggi di possedere un account Prime, oltre a poter partecipare agli Amazon Prime Day 2023, sono molteplici, ad un costo che mensilmente è esiguo, specialmente per chi ha intenzione di fare tanti acquisti, sfruttando a pieno le consegne rapide in 24/48 ore.

AMAZON PRIME DAY 2023, 48 ORE DI SCONTI E OFFERTE: I PRODOTTI GIÀ IN PROMOZIONE

Insomma, gli Amazon Prime Day 2023 sono ufficialmente partiti e per prendervi parte basterà accedere al portale e-commerce, consultando tutte le promozioni attive e quelle che, invece, verranno attivate nelle prossime ore. Infatti, ci saranno diverse tipologie di offerte, tra quelle che dureranno per tutte e 48 le ore, quelle che rimarranno solo per 24 ore, e quelle a tempo, dalla durata di poche ore, se non addirittura minuti.

Tra le tante offerte già attive e previste per gli Amazon Prime Day 2023 di particolare importanza sono sicuramente gli sconti sui dispositivi proprietari dell’e-commerce, come i Kindle, oppure la famiglia di assistenti vocali Echo e dei dispositivi per lo streaming Fire Stick TV. Ma non solo, perché saranno previste anche tantissime offerte sui dispositivi tecnologici, tra cui la PlayStation 5, ma anche tablet, computer fissi e portatili, televisori e monitor. Chi, invece, non fosse avvezzo o interessato alla tecnologia, con gli Amazon Prime Day 2023 potrà trovare anche offerte sugli elettrodomestici o su oggetti e dispositivi per la cura personale e della casa. Infine, già da giorni è previsto un buono sconto dal valore di 6 euro con ricariche al proprio portafoglio Amazon dal valore di 40 euro o superiori.

