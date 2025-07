Amazon Prime Day 2025, scattano oggi i grandi sconti: dall'8 luglio fino all'11 offerte su centinaia di migliaia di prodotti

E’ scattato ufficialmente l’Amazon Prime Day 2025, i saldi estivi del sito di e-commerce più famoso al mondo. A partire da oggi, 8 luglio, fino al prossimo 11 luglio alle ore 23:59, quattro giorni di grandi sconti con centinaia di migliaia di prodotti di ogni tipo in forte sconto.

Ma come fare per poter partecipare al Prime Day? Bisognerà semplicemente essere iscritti ad Amazon Prime, il servizio dello stesso e-commerce che mette a disposizioni diversi plus, a cominciare da spedizioni il giorno seguente, ma anche la possibilità di poter godere di Prime Video, il servizio video streaming di Amazon, sulla falsa riga di Netflix.

Dopo questa breve premessa andiamo a vedere alcune delle promozioni più interessanti al momento attive, a cominciare dall’Echo Dot, l’altoparlante intelligente che permette di avere in casa Alexa, assistente di Amazon. Si può acquistare con un bello sconto del 49 per cento, di conseguenza ce lo si può portare a casa a 32,99 euro.

Attenzione anche ad un altro prodotto di casa Amazon particolarmente ambito, leggasi il Kindle Paperwhite da 16 GB, perfetto per leggere i libri, gli e-book, con schermo da 7 pollici e una batteria quasi infinita. E’ in vendita a 134,99 euro grazie ad uno sconto del 25%.

AMAZON PRIME DAY 2025, ALCUNI OGGETTI IN SCONTO

Attenzione anche all’Amazon Fire TV Stick HD, l’ultimo modello del dispositivo che permette di rendere smart la propria tv, comandandola anche vocalmente. E’ in vendita a 26,99 euro con uno sconto di ben il 40 per cento. Concludiamo con il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T50 Pro Omni, modello che permette appunto non soltanto di aspirare ma anche di lavare i pavimenti e che si acquista a 499 euro ma grazie ad uno sconto del 29 per cento.

Questi sono ovviamente solo alcuni dei prodotti in vendita in forte sconto per l’Amazon Prime Day 2025: per tutti gli altri vi consigliamo di controllare il sito di Amazon.