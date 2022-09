Amazon Prime Day autunno 2022 ufficiale: ecco le date/ Due giorni di sconti e offerte

Prima del Black Friday ci sarà una nuova giornata di grandi saldi, sconti e offerte, ovvero, l’Amazon Prime Day autunnale. Dopo quello estivo dello scorso luglio, il portale di Jeff Bezos ha ufficialmente annunciato che il prossimo mese ci sarà una due giorni durante la quale si potranno effettuare acquisti su migliaia di prodotti, ovviamente in forte saldo, ad un prezzo quindi più basso rispetto a quello già attualmente praticato. Nel dettaglio, dopo i rumors delle ultime settimane, nelle scorse ore Amazon ha confermato che i prossimi 11 e 12 ottobre si terrà appunto il secondo Prime Day dell’anno.

Missione Dart, sonda contro asteroide: pronto l'impatto/ Obiettivo, deviare Dimorphos

Ovviamente si tratta di un evento che sarà riservato solo ad esclusivamente agli abbonati al servizio di Amazon Prime, l’abbonamento (qui trovate tutte le info ufficiali), che in cambio di un costo mensile o annuale (a seconda del tipo di abbonamento), permette di ottenere grandi vantaggi, a cominciare dal servizio video streaming Prime Video, passando per la possibilità di avere spedizioni il giorno dopo se non il giorno stesso, quindi Amazon Fresh, il supermercato di Amazon, ma anche accesso ad audiolibri, Amazon Music e molto altro ancora.

Apple Watch, 6 nuove funzioni in arrivo/ Da Race Route a Oceanic+: i dettagli

AMAZON PRIME DAY 2022 AUTUNNO: COSA ASPETTARCI

Di conseguenza, chi volesse partecipare all’Amazon Prime Day autunnale, dovrà sottoscrivere l’abbonamento suddetto, che ricordiamo, è gratuito per il primo mese di conseguenza, chi non lo avesse ancora sottoscritto, potrà “provarlo” per trenta giorni senza alcun costo, per poi eventualmente disdirlo dopo trenta giorni, giusto in tempo per partecipare all’Amazon Prime Day.

Quali sconti aspettarci? La formula, come ricorda Hdblog.it, è sempre la stessa, di conseguenza sono plausibili forti riduzioni dei prezzi per quanto riguarda principalmente i dispositivi Amazon, a cominciare dagli Echo Dot, gli assistenti intelligenti con Alexa integrati. Durante il Prime Day dell’estate, inoltre, si erano verificati sconti interessanti anche sugli iPhone 13 (si ripeterà lo stesso anche per il 14?), ma anche schede grafiche per pc, e molto altro ancora. Non ci resta quindi che iniziare il conto alla rovescia e capire cosa accadrà.

Uso smartphone e tablet aumenta il rischio di pubertà anticipata/ Lo studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA