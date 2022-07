Amazon Prime, prezzi in aumento: +39% per cento per l’annuale/ Salasso per abbonati

Aumenta il prezzo dell’abbonamento ad Amazon Prime. A comunicarlo a partire da oggi, 26 luglio, è stata la stessa azienda di Jeff Bezos attraverso un’email rivolta ovviamente a tutti gli iscritti allo stesso programma del colosso di e-commerce. In soldoni, i prezzi dell’abbonamento lieviteranno dagli attuali 3.99 euro al mese, passando a 4.99 (quindi un euro in più, 12 all’anno), o eventualmente, nel caso in cui aveste l’abbonamento annuale, il prezzo passerà dagli attuali 36 annui a 49.90, quindi con un aumento netto di 13.90 euro.

Anche se stiamo parlando di piccole cifre, come fa notare Il Post si tratta comunque di un aumento sostanzioso in quanto l’incremento è del 25 per cento per il piano mensile e del 39 per cento per quello annuale. Inoltre, viene fatto sapere che gli aumenti ad Amazon Prime verranno applicati a partire dal prossimo 15 settembre su tutti i rinnovi. Come magra consolazione possiamo segnalare il fatto che l’incremento dei prezzi a Prime non riguarderanno solo l’Italia ma in tutta Europa, e addirittura in Germania il costo lieviterà fino a 90 euro, e a 95 sterline nel Regno Unito.

AMAZON PRIME, PREZZO ABBONAMENTI IN AUMENTO: L’EMAIL DELL’AZIENDA

Negli Stati Uniti, invece, il servizio costa ben 139 dollari all’anno, praticamente quasi tre volte il costo in Italia. “Questa modifica – si legge sull’email che Amazon Prime sta inviando ai suoi clienti – è realizzata sulla base di, e in conformità con, la Clausola 5 dei Termini e Condizioni Amazon Prime”.

“Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”. Amazon ha inoltre fatto sapere che: “Gli iscritti hanno diritto a rifiutare le modifiche unilaterali del contratto e mantengono la possibilità di cancellare in qualsiasi momento l’iscrizione a Prime”.

