Amazon Prime Video Channels/ Ecco i nuovi canali del catalogo

Amazon Prime Video Channels è finalmente arrivato in Italia: a partire da oggi, mercoledì 4 novembre 2020, i clienti Prime avranno l’opportunità di aggiungere al catalogo una selezione di canali di intrattenimento, cinema e sport in streaming e on-demand. Dopo un periodo di uso gratuito massimo di 30 giorni, Prime Video Channels sarà disponibile a 2,99 euro al mese: non è previsto alcun tipo di contratto ed è consentito disdire in qualsiasi momento. Utilizzare Amazon Prime Video Channels è facilissimo: i clienti Prime potranno abbonarsi e usufruire dei canali ovunque tramite l’app Prime Video, che offre agli spettatori una maniera semplice ed efficace per scegliere quale programma TV vedere.

«Siamo entusiasti di poter offrire ai clienti Prime una selezione ancora più incredibile con il lancio di Prime Video Channels in Italia. Semplificando la visione dei contenuti per i clienti attraverso l’app Prime Video, vogliamo rendere ancor più semplice per loro la scelta, l’iscrizione e la fruizione delle loro serie e film preferiti offerti da canali come Infinity Selection, Starzplay, Noggin e Juventus TV, che vanno ad aggiungersi alla già grande selezione di intrattenimento disponibile su Prime Video tramite l’abbonamento Prime», le parole di Julian Monaghan, Director di Amazon Prime Video Channels in Europa.

Con Amazon Prime Video Channels i clienti Prime avranno la possibilità di accedere a migliaia di nuovi show a film, con tantissimi contenuti in streaming on-demand e dal vivo. Tra i vari canali a disposizione troviamo Infinity Selection, Starzplay, Noggin, Juventus TV, Mubi, Raro Video, Midnight Factory, Full Moon TV, Shorts TV, Qello Concerts by Stingray e Mezzo.

Ricordiamo che Prime Video è solo uno dei numerosi vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime, insieme alle spedizioni veloci e gratuite su milioni di prodotti di Amazon.it, spazio di archiviazione illimitato per le foto, offerte e sconti esclusivi e accesso a musica senza pubblicità ed ebook Kindle. Per avere maggiori informazioni su Amazon Prime e sul nuovo servizio Amazon Prime Video Channels: amazon.it/prime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA