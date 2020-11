Amazon Prime Video, catalogo dicembre 2020/ Lista nuovi film e serie tv

Novembre sta per volgere al termine, Amazon Prime Video è pronta a rimpolpare il catalogo con numerosi film e serie tv. Dicembre 2020 si presenta come un mese ricchissimo di novità: per quanto riguarda i tv show, grande attesa per la quinta stagione di The Expanse e per la nuovissima The Wilds. Per quanto concerne i film, invece, l’1 dicembre è previsto l’arrivo di The Gentlemen, mentre a ridosso del Natale sarà il momento di After 2, adattamento cinematografico del romanzo del 2013 After – Un cuore in mille pezzi scritto da Anna Todd.

Vi abbiamo raccontato l’arrivo di Amazon Prime Video Channels (clicca qui per l’approfondimento), ma sono attese altre importanti novità nel corso dei prossimi mesi. Il colosso dello streaming ha infatti annunciato l’acquisizione di Coming 2 America, sequel de Il principe cerca moglie: protagonista il grande Eddie Murphy insieme a Arsenio Hall, James Earl Jones, Shari Hwadley e John Amos. Attenzione anche al nuovissimo show LOL: Chi ride è fuori: un esperimento comico con Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Il format sarà disponibile in più di 240 paesi e territori nel 2021.

AMAZON PRIME VIDEO, DICEMBRE 2020: LE NOVITÀ DEL CATALOGO

AMAZON PRIME VIDEO, DICEMBRE 2020: SERIE E SHOW ORIGINALI & IN ESCLUSIVA

11/12/2020 The Wilds

16/12/2020 The Expanse S5

18/12/2020 El Cid

18/12/2020 The Grand Tour presents: A Massive Hunt S4

30/12/2020 Yearly Departed

AMAZON PRIME VIDEO, DICEMBRE 2020: FILM ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

1/12/2020 The Gentlemen

4/12/2020 10 giorni con Babbo Natale

4/12/2020 Sound of Metal

10/12/2020 Il giardino segreto

11/12/2020I’m Your Woman

14/12/2020 Antebellum

17/12/2020 Weekend

22/12/2020 After 2

25/12/2020 Sylvie’s Love

AMAZON PRIME VIDEO, DICEMBRE 2020: FILM IN ARRIVO

1/12/2020 Liam Gallagher: As it Was

1/12/2020 Book Club – Tutto può succedere

1/12/2020 Funny People

1/12/2020 Saint Judy

1/12/2020 Hotel Transylvania

1/12/2020 Ace Ventura: L’acchiappanimali

1/12/2020 Ace Ventura: Missione Africa

1/12/2020 Caleb

2/12/2020 L’appuntamento natalizio di papà

18/12/2020 L’agenzia dei bugiardi

21/12/2020 A un metro da te

28/12/2020 I fratelli Sisters

30/12/2020 Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

AMAZON PRIME VIDEO, DICEMBRE 2020: SERIE IN ARRIVO

1/12/2020 Occhi di gatto – la prima stagione

5/12/2020 Masha e Orso – 2 stagioni

7/12/2020 Scatola nera – la seconda stagione

8/12/2020 Attack On Titan* – la quarta stagione

10/12/2020 Bull – le tre stagioni

14/12/2020 Hawaii Five-0 – dalla stagione 9 alla 10

15/12/2020 Occhi di gatto – la seconda stagione



