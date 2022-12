Amazon, pronta l’app sportiva?/ Stand alone e dedicata solamente ai contenuti sport

Amazon starebbe pensando ad una nuova applicazione stand alone da aggiungere al suo ecosistema. Oltre all’app per gli acquisti, a Prime Video e a Music, dovrebbe giungere a breve un software a se stante dedicato allo sport, una piattaforma per fruire di tutti i contenuti sportivi trasmessi in esclusiva, a cominciare dalle partite di Champions League del mercoledì, arrivando fino ai documentari. A lanciare l’indiscrezione, come scrive Wired, è The Information secondo cui l’idea dell’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, sarebbe quella di investire sempre di più sullo sport, al punto da aumentare in maniera significativa il budget destinato alle trasmissioni live.

L’idea alla base è quella di un’applicazione molto simile a Prime Video ma con una struttura in cui vengono divisi i contenuti in diretta, come ad esempio i match sportivi, da quelli on demand, come documentari o serie dedicate a campioni del mondo dello sport, ma anche a squadre e a particolari discipline, sia del presente quanto del passato.

AMAZON PENSA AD UN’APP SPORTIVA: ARRIVERA’ ANCHE UN ABBONAMENTO SEPARATO?

L’idea sembra interessante anche perchè Amazon vanta già vari accordi esclusivi sportivi a cominciare dalla sopracitata Champions League, passando per l’NFL, la Premier League, nonché le serie che raccontato squadre di calcio come Juventus o Manchester City, ma anche miti dello sport come il caso di Maradona: sogno benedetto. Al momento, va comunque detto, non vi è nulla di ufficiale, trattasi solamente di voci di corridoio, ma il progetto appare alquanto fattibile.

Dubbi comunque sono legati alle tempistiche visto che, se mai un’app di tale tipo dovesse essere distribuita da Amazon, dovrà essere supportata da molte più esclusive sportive rispetto a quelle attuali di modo da offrire svariati contenuti ai clienti. Inoltre, non è da escludere che il colosso dell’e-commerce possa dare vita a due abbonamenti Prime separati, uno per film e serie tv, e l’altro appunto per lo sport. Siamo certi che nelle prossime settimane si avrà un quadro più preciso in merito ad un’eventuale nuova app Amazon stand alone.

