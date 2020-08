“Amazon può investire in Deliveroo”/ Ok dal Regno Unito: “Non intacca concorrenza”

Amazon investe in Deliveroo: c’è il via libera dopo 15 mesi di indagine. La Competition and Markets Authority del Regno Unito ha emanato la decisione finale, confermando che l’investimento di minoranza dell’azienda fondata da Jeff Bezos può proseguire poiché “non ha determinato, e non si prevede che determini, una sostanziale riduzione della concorrenza”. Le argomentazioni dei competitor, che si opponevano all’investimento, sono state respinte dalla CMA, che ha così confermato le positive conclusioni provvisorie. Si tratta di un annuncio che arriva in un ottimo momento per Deliveroo: l’azienda che consegna cibo a domicilio è stato infatti protagonista di una forte crescita e di un miglioramento finanziario fin dall’inizio della pandemia di coronavirus. Deliveroo rende noto che ad oggi collabora con 100.000 ristoranti in piattaforma a livello globale, la maggior parte dei quali di piccole dimensioni.

“Amazon può investire in Deliveroo”

La CMA ha impiegato 15 mesi per concludere la sua indagine sull’investimento di minoranza di Amazon. Nessuna delle cinque “Teorie del danno” esposte dagli oppositori sono state comprovate. Le priorità di Deliveroo per l’investimento di Amazon includeranno: offrire un servizio iper-personalizzato ai clienti, con una più ampia selezione e scelta; l’espansione del progetto a livello globale; lo sviluppo di nuovi strumenti tecnologici per aiutare i ristoranti ad adattarsi e ad avere successo in un periodo di grandi cambiamenti. Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti che la CMA abbia concluso questa indagine di 15 mesi e che l’investimento di minoranza di Amazon possa adesso andare avanti. Questa è una notizia fantastica per i consumatori e per i ristoranti. Deliveroo utilizzerà questo investimento per aumentare la scelta e la qualità per i consumatori, supportare i ristoranti e per essere in grado di offrire a più rider il lavoro flessibile che apprezzano, man mano che l’azienda cresce. Deliveroo è entusiasta che Amazon, la società più attenta ai clienti e innovativa al mondo, abbia dimostrato una così grande fiducia in Deliveroo, scegliendo di investire nel futuro dell’azienda”.



