Amazon Robotics/ Cloostermans acquisita dal colosso: più robot e meno operai?

Amazon ha già pensato ad ampliare la sua divisione Robotics acquisendo la società belga Cloostermans. L’impresa si occupa proprio di tecnologia e meccatronica da sfruttare nei magazzini di logistica.

L’obiettivo del colosso dell’e-commerce più famoso al mondo, è quello di migliorare l’aspetto logistico automatizzando più possibile le mansioni che gli addetti al settore svolgerebbero all’interno dei magazzini del portento statunitense.

Amazon Robotics amplia la sua divisione: si punta tutto sull’efficienza

Tra Amazon e Cloostermans c’è intesa. Lo dimostra la precedente collaborazione tra le due società, quando prima che quest’ultima venisse acquisita dal colosso di commercio elettronico, nel 2019 nacque una partnership proficua.

Sull’argomento è intervenutaIan Simpson, vicepresidente di Global Robotics della società di Amazon, con il quale ha fatto sapere che tale scelta è legata all’implementazione di nuove tecnologie, affinché si possa optare all’efficienzae alla sicurezza dei dipendenti.

Ian Simpson aggiunge: “Mentre continuiamo ad ampliare e accelerare la robotica e la tecnologia che progettiamo, progettiamo e implementiamo nelle nostre operazioni, non vediamo l’ora di accogliere Cloostermans su Amazon, e siamo entusiasti di vedere cosa possiamo costruire insieme”.

Le parole della vicepresidente di Global Robotics non convincono la società Reveal del Center for Investigative Reporting, il cui pensiero è ben differente da quello sostenuto da Ian Simpson.

La Reveal del Center for Investigative Reporting ha pubblicato una ricerca secondo cui nei magazzini di Amazon si manifesterebbero molti più incidenti rispetto che in luoghi dove non ci sarebbero automazioni robotiche.

Nel 2019 lo studio dimostra proprio come nei magazzini Amazon (nonostante fossero presenti le automazioni efficaci di cui parlerebbe il colosso), si siano registrati ben 14 mila infortuni di grave intensità.

Il tasso totale di 7,7 infortuni molto gravi ogni cento dipendenti è maggiore del 33% rispetto all’anno 2016. Dunque, è così sicuro ed efficace l’ampliamento robotico a cui è intenzionato Amazon? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi mesi.











