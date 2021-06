Amazon, Twitch, Cnn e siti giornali down ovunque/ Attacco hacker? Ko anche governo Uk

Un attacco hacker mondiale? Il timore corre sui social visto che migliaia di siti in tutto il mondo sono “down”. Dopo le prime segnalazioni, con alcuni siti d’informazione che sono crollati, il problema è apparso decisamente più serie. Tantissimi siti web importanti sono finiti offline. Coinvolti i più importanti organi di stampa internazionali, come Guardian, Independent e CNN, ma anche italiani, basti pensare che hanno registrato problemi anche il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. Il Messaggero si è sbilanciato sulle cause parlando di un «vero e prorpio attacco hacker su larga scala che sta colpendo molti siti di giornali come New York Times, Financial Times, Spectator e Guardian e di network televisivi come la Cnn Spectator». Peraltro, sotto attacco sono finite anche le pagine web governative, come quella del governo britannico. Non solo: nel mirino anche Amazon, il social network Reddit e il sito di video game streaming Twitch.

SITI DOWN IN TUTTO IL MONDO: COSA STA SUCCEDENDO

Le segnalazioni proseguono e arrivano da tutto il mondo: si tratta di un down su larga scala che preoccupa. I siti dei media più popolari sono inaccessibili: compaiono infatti messaggi di errore. Ad esempio, il Guardian restituisce solo una frase: “Connection failure“. Invece quelle del New York Times e del Financial Times: “Fastly error: unknown domain: nyt.com“. Addirittura se si prova ad accedere al sito del governo britannico compare il messaggio: “Error 503 Service Unavailable“. Nel mirino anche Bbc, El Mundo, The Verge e Le Monde. Un down globale cominciato nella mattina di oggi, 8 giugno 2021, culminato poi appena prima di mezzogiorno. Al momento non è nota la causa dei problemi che sembrano aver colpito anche Amazon, anche perché gli errori segnalati sono diversi: interruzione di connessione del server, mancanza di riconoscimento del dominio… Il problema è su scala mondiale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è legato alla al CND (Content Delivery Network), cioè la rete per la distribuzione dei contenuti attraverso Internet.

