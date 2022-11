Amazon vende kit per aumentare velocità bici elettriche/ “Pericolosi e illegali”

Amazon vende dei kit per aumentare la velocità delle bici elettriche e, per questo motivo, è stato accusato dagli attivisti della sicurezza stradale di essere promotore di comportamenti “pericolosi” oltre che “illegali”. La legge britannica, come riportato dal Times, afferma che le e-bike possono viaggiare fino a 15,5 mph sulle strade pubbliche e che soltanto quelle che sono autorizzate e assicurate possono superare questa velocità potenza. Il divieto in questione tuttavia ha alimentato il fenomeno del “chipping” o “tuning”.

I ciclisti che truccano le proprie bici elettriche sono infatti sempre di più. Farlo non è d’altronde molto difficile. I prodotti utili a questo scopo sono infatti facilmente reperibili su Internet e su YouTube ci sono i video per farli funzionare. Il colosso dell’e-commerce ha diversi dispositivi di questo tipo tra i suoi bestseller, a partire dal costo di 99 sterline. Amazon, in fondo alla pagina d’acquisto, specifica che “il funzionamento di e-bike modificate su strade pubbliche potrebbe essere contro la legge in alcuni paesi”, ma ciò non basta per fermare i clienti britannici.

Amazon vende kit per aumentare velocità bici elettriche: è polemica

Gli incidenti causati dall’alta velocità delle bici elettriche nel Regno Unito sono numerosi ed è per questo motivo che gli attivisti si sono scagliati contro Amazon, che vende i kit utili a truccare i mezzi di trasporto. “È ridicolo che possano essere vendere queste cose, ma l’offesa è sull’utente. È una vendita al dettaglio irresponsabile e pericolosa”, ha affermato Roger Geffen, il direttore delle politiche di Cycling UK.

“Si tratta di adeguamenti illegali. Non sono solo un rischio per il pilota e per gli altri, ma significano che stai guidando una moto. Ci dovrebbe essere un onere di responsabilità sui rivenditori online per assicurarsi che vendano solo attrezzature legali con tutte le avvertenze necessarie su come montare questi kit in modo sicuro”, ha concluso.

