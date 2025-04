Amazon avrebbe presentato un’offerta per acquistare la popolare applicazione cinese di ByteDance, TikTok. Lo scrive la stampa internazionale, a cominciare dal New York Times, così come dichiarato da un funzionario dell’amministrazione Trump. Si tratta di una classica proposta last minute tenendo conto che fra 48 ore, il prossimo 5 aprile, scatterà il ban definitivo di TikTok oltre oceano, e nessuno potrà usarlo. Il salvataggio sarebbe rappresentato dall’acquisto della stessa app di una società con sede negli Stati Uniti, ed è per questo che gli americani confidano ora nel colosso dell’e-commerce di proprietà di Jeff Bezos.

Il funzionario di Trump, che ha chiesto di voler restare anonimo, ha spiegato che l’offerta di Amazon sarebbe stata presentata tramite una lettera inviata a JD Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, nonché Howard Lutnick, il segretario al Commercio. Vedremo cosa accadrà da qui a breve, certo è che TikTok sembrerebbe avere ormai le ore contate.

AMAZON PRESENTA OFFERTA PER TITOK: FUTURO INCERTO PER L’APP

L’app era già stata “salvata” da Donald Trump, che una volta insediatosi aveva deciso di concedere una proroga alla stessa piattaforma, riuscendo così a scavalcare una legge già confermata dalla Corte Suprema, che aveva dichiarato TikTok un problema per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ai sensi della legge americana, quindi, ByteDance è tenuta a vendere TikTok ad un acquirente Made in Usa o eventualmente a rimuovere l’applicazione dagli Stati Uniti.

Trump ha lasciato intendere che il termine del 5 aprile potrebbe essere ulteriormente posticipato ma in ogni caso si aspetta la svolta entro sabato, quando appunto arriverà la scadenza. Al momento tutto tace da parte di Amazon, che si è rifiutata di commentare queste indiscrezioni, e la notizia di una possibile trattativa è emersa mentre nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto incontrare alcuni funzionari proprio per discutere della scadenza di TikTok.

AMAZON PRESENTA OFFERTA PER TITOK: COSA SUCCEDERA?

Si verificherà quindi un nuovo blackout temporaneo dell’app, così come accaduto già qualche settimana fa? Chi può dirlo, fatto sta che sono diversi gli acquirenti che si sarebbero fatti avanti nelle ultime settimane, e fra i possibili investitori vi sarebbe anche Oracle, potentissima società di software americana, nonché Blackstone, attiva invece nel campo degli investimenti.

Oracle aveva annunciato nel 2020 di possedere già il 12,5% delle quote di TikTok Global, di conseguenza sembrava un acquirente plausibile, mentre è stata rimandata al mittente la proposta di fusione presentata a gennaio da Perplexity AI, startup di intelligenza artificiale. A inizio anno si è parlato spesso e volentieri anche di una possibile acquisizione da parte di Elon Musk, attivissimo anche nel campo dei social essendo il proprietario di X.com, ex Twitter, ma tale voce non è mai stata confermata. Insomma, una situazione di forte incertezza che vediamo se sarà risolta a breve grazie ad Amazon: non ci resta che attendere i prossimi risvolti.