Amba Angiolini, altro che Max Allegri: bacio con uomo misterioso/ Aperitivo a Roma…

Dopo la fine dell’importante relazione con Francesco Renga con cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, Ambra Angiolini aveva ritrovato l’amore con Max Allegri. Una storia importante e stabile che l’attrice aveva vissuto con riservatezza parlando del compagno solo in poche interviste. Quella che sembrava una splendida storia si è poi interrotta e l’attrice è tornata single. Oggi, però, pare che nella vita della Angiolini ci sia un nuovo amore.

Ambra, infatti, in quel di Roma, è stata pizzicata da Diva e Donna in compagnia di un uomo misterioso con il quale non mancano gesti d’affetto come un appassionato bacio. Nelle foto pubblicate dal magazine, i due sembrano molto affiatati, ma chi è l’uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore dell’attrice?

Ambra Angiolini e il bacio con uomo misterioso

Dell’uomo con cui è stata pizzicata Ambra Angiolini non si conosce l’identità. I fotografi di Diva e Donna hanno immortalato l’attrice e l’uomo misterioso mentre degustavano un aperitivo in quel di Roma. Tra i due, poi, scatta un bacio mozzafiato che conferma l’alchimia e il feeling tra i due. Nella vita di Ambra, dunque, c’è un nuovo amore?

Dalle foto pubblicate da Diva e Donna sembrerebbe di sì, ma per il momento, l’attrice non si sbottona e non commenta il gossip che l’ha travolta, Nessuna conferma e nessuna smentita da parte dell’attrice che preferisce non parlare della sua vita privata. Nessun indizio, infatti, sul suo profilo social dove pubblica foto soprattutto in cui è sola o con la figlia Jolanda.

