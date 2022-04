Ambasciata Somalia a Roma occupata da 20 gg/ Colpo di stato di Ahmed Nonostante Nur

Presso l’ambasciata della Somalia in quel di Roma è in corsa una vera e propria guerra fra diplomatici. Nell’edificio ubicato presso il quartiere Prati, come sottolineato dai colleghi del quotidiano Il Giornale, da circa una ventina di giorni il nuovo diplomatico nominato da Mogadiscio ha forzato e cambiato le serrature dello stesso edificio di via dei Gracchi al civico 305, prendendo pieno possesso dello stesso e sfrattando il predecessore.

Nonostante Mohamed Abdirahman Sheik Issa non abbia ancora terminato il suo mandato, Ahmed Adbirahman Nur, cugino dell’attuale presidente della Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo, ha deciso di prendere il comando senza alcuna autorità, così come riferito da Issa alle forze dell’ordine. Sulla vicenda, come scrive sempre Il Giornale, è stata aperta un’indagine da parte della procura capitolina che sta procedendo per invasione arbitraria di edifici, e che al momento è a carico di ignoti. “Una situazione delicata – scrive il quotidiano meneghino – che va affrontata con guanti di velluto, perché quanto sta accadendo nella Capitale potrebbe essere un riflesso di quanto succede in Somalia. E la situazione è estremamente delicata”.

AMBASCIATA SOMALIA A ROMA OCCUPATA: INDAGA LA PROCURA CAPITOLINA

La vicenda ha avuto inizio di preciso durante la notte di giovedì 7 aprile, quando Ahmed Adbirahman Nur, ha messo piede presso l’ambasciata somala a Roma con la carica di ‘incaricato d’affari’, quindi non ancora ambasciatore in via ufficiale. Una volta entrato ha appunto cambiato le serrature e quando la mattina seguente il legittimo inquilino ha cercato di varcare la porta degli uffici ha trovato la sgradevole sorpresa.

Tra l’altro Ahmed Adbirahman Nur ha preso possesso anche dei documenti top secret custoditi nell’ambasciata, e nel contempo non ha fornito alcuna spiegazione plausibile a Issa, che non ha appunto ricevuto alcuna risposta. A questo punto l’ex inquilino ha fatto denuncia al commissariato Prati chiedendo la “protezione diplomatica. È in pericolo la mia incolumità personale quale ambasciatore in carica”. La prima cosa da capire è se l’occupazione sia avvenuta con il benestare di Mogadiscio o se si sia trattata di un’invettiva personale di Nur.

