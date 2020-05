Ambasciatore di Malta in Italia rimosso/ Per una donazione alla Protezione Civile?

Pubblicità

Malta ha sostituito il suo ambasciatore a Roma, Joseph Cuschieri, appena quattro mesi dopo la nomina: la spiegazione ufficiosa del ministero degli Esteri dell’arcipelago mediterraneo è che Cuschieri, ex deputato laburista per Malta al Parlamento Europeo, abbia infranto il protocollo trasferendosi a Roma prima che il suo incarico venisse formalizzato, spiegano i media maltesi.

Cuschieri potrebbe pagare però anche (e forse soprattutto) una gaffe di marzo, quando aveva annunciato via Facebook la sua decisione di devolvere lo stipendio di marzo come ambasciatore di Malta in Italia alla Protezione Civile, in segno di solidarietà al popolo italiano per l’emergenza Coronavirus. Si era trattato di una mossa non concordata con il suo esecutivo e che aveva suscitato malumori alla Farnesina in quanto irrituale per le consuetudini diplomatiche, al punto che Cuschieri aveva poi rimosso il post assicurando che di solito non pubblicizzava le sue attività di beneficenza.

Di certo la pur breve vicenda di Cuschieri come ambasciatore di Malta in Italia è stata tormentata fin da subito: 52 anni, già ambasciatore ad Atene, era stato designato alla sede di Roma a fine novembre dal premier laburista Joseph Muscat, a cui nel 2008 aveva ceduto il seggio in Parlamento.

AMBASCIATORE DI MALTA RIMOSSO: LE TAPPE DELLA VICENDA

Pochi giorni dopo, però, Muscat era stato sostituito alla guida del governo da un altro laburista, Robert Abela, per lo scandalo dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Così il processo di ratifica della nomina di Cuschieri come ambasciatore di Malta in Italia si era arenato. Tuttavia Cuschieri si era trasferito ugualmente nella Città Eterna (e questa sarebbe la motivazione ufficiale per la rimozione dal suo incarico) e il 23 marzo aveva suscitato imbarazzo con l’iniziativa del post per annunciare la donazione del suo stipendio.

Il ministero degli Esteri maltese era subito intervenuto precisando che si trattava di un’iniziativa non concordata e che a reggere l’ambasciata era ancora l’incaricato d’affari Clint Debono. Ora dalla Valletta è arrivata una gelida comunicazione per informare che Cuschieri non sarà l’ambasciatore in Italia ma è stato richiamato al ministero degli Esteri a cui fornirà i suoi servigi “dove e come gli sarà richiesto a tempo debito”.

Al suo posto è stato chiamato un generale, l’ex capo di stato maggiore delle forze armate maltesi, Carmel Vassalo, giudicato evidentemente più adatto anche a trattare con l’Italia sulla questione dei migranti, tema centrale ovviamente per due Stati nel cuore del bacino del Mediterraneo.



