Amber Heard, dopo Johnny Depp paparazzata insieme a Luca Calvani/ Lui: “È magica. Continuerà a brillare”

Il settimanale Chi ha scattato nel corso del Taormina Film Festival una foto che ritrae Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp, accanto al collega Luca Calvani. L’attrice, che a fine anno ha raggiunto un accordo con l’ex marito che ha messo la parola fine alla loro querelle legale, ha recitato nel film In the fire, girato insieme a Calvani. I due però si conoscono già da tempo come spiegato dallo stesso Calvani che ha sentito di frequente l’attrice sostenendola in un periodo estremamente complicato.

Luca Calvani, che nelle foto scattate al Taormina Film Festival abbraccia Amberd Heard oltre a condividere una pizza, ha spiegato: “Pur sentendoci frequentemente, non avevamo avuto modo di vederci, è stata una grande emozione abbracciarla venerdì scorso. Grande la gioia di ritrovare il suo spirito e la sua vitalità inalterati”. L’attore ha inoltre sottolineato che: “Subire un assalto mediatico di quella magnitudo avrebbe annientato chiunque, ma Amber ha dimostrato un coraggio e una resilienza incredibili. Sono felice che sia venuta a Taormina, riportando il focus dei media sul suo lavoro. Che, tra l’altro, in questo film è meraviglioso”.

Luca Calvani: “Amber Heard? Una macchina d’odio contro di lei”

Successivamente Luca Calvani, non commentando direttamente il processo tra l’attrice e l’ex marito, si è voluto soffermare sulla macchina di odio che ha dovuto subire l’amica. Questo il suo pensiero: “Credo che sia acqua passata e che tutti ormai vogliano voltare pagina. Credo che dovremmo farci tutti un esame di coscienza, se veramente siamo capaci di libero arbitrio o piuttosto siamo influenzati nelle valutazioni riguardo a vicende distanti da noi che vendono strumentalizzate per creare divisione”. Infine ci tiene a sottolineare che: “Una cosa è certa: al di là di quelle che possono essere le opinioni – e ognuno è libero di avere le proprie – la macchina di odio che è stata montata per annientare questa ragazza è stata irragionevole e spietata”.

