Amber Heard e Bianca Butti unite contro Johnny Depp/ Insieme in tribunale…

Presso l’Alta Corte di Londra, continua il processo intentato da Johnny Depp contro il Sun che, nel 2018, definì il divo di Hollywood “un picchiatore di mogli“. L’ex moglie Amber Heard è stata così sentita come testimone. Dopo le dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni, l’attrice continua ad essere presente alle udienze e, in tribunale, si presenta rigorosamente insieme ad altre donne. Amber Heard, infatti, è accompagnata dall’avvocato, Jennifer Robinson, dalla sorella Whitney Heard e dalla compagna Bianca Butti che la sta sostenendo nella battaglia legale contro l’ex marito. Amber Heard e Bianca Butti sono praticamente inseparabili. La Butti, 38enne direttore della fotografia, infatti, sta sostenendo la Heard anche nelle sue vesti di testimone contro l’ex marito che ha portato il Sun in tribunale per diffamazione.

AMBER HEARD: L’AMORE CON BIANCA BUTTI DOPO JOHNNY DEPP

Dopo la fine del matrimonio con Johnny Depp, nella vita di Amber Heard, è arrivata Bianca Butti. Un incontro avvenuto nella primavera del 2020 e che renderebbe serena l’ex moglie di Depp che ha deciso di farsi accompagnare dalla nuova compagna anche nelle udienze presso l’Alta Corte di Londra nel processo di cui è testimone. Le due, come fa sapere Vanity Fair, prima del lockdown, si sono concesse un viaggio a Palm Spring nel corso del quale sarebbe arrivato il primo bacio. Da quel momento sarebbero diventate inseparabili al punto da aver trascorso anche la quarantena insieme. Se, dunque, la Heard ha scelto di farsi accompagnare in tribunale anche dalla nuova compagna, Johnny Depp, invece, arriva solo insieme ad avvocati e guardie del corpo.



