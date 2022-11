Amber Heard fa causa alla sua assicurazione/ Stipulata polizza da un milione, ma…

Amber Heard fa causa alla sua assicurazione: la nuova battaglia dell’attrice

A distanza di pochi mesi dalla battaglia persa in tribunale contro Johnny Depp, Amber Heard torna all’attacco. Questa volta non nei confronti dell’attore, ma contro la sua assicurazione, con la quale avrebbe stipulato una polizza da un milione di dollari che avrebbe dovuto coprirla nel processo contro l’ex marito. A rivelarlo è il sito di gossip TMZ: “L’attrice ha fatto causa alla New York Marine & General Insurance Co, spiegando di aver pagato la polizza che avrebbe dovuto tutelarla dalle accuse di diffamazione“.

Amber Heard in un film porno?/ Offerti 9 milioni, "copre il debito con Johnny Depp"

L’intenzione dell’attrice andrebbe però in contrasto con la posizione della sua assicurazione, che si rifiuterebbe di coprire l’ingente somma: “La società assicurativa da lei chiamata in causa ha però avanzato una precisa argomentazione: la giuria ha infatti ritenuto che la Heard avesse commesso una cattiva condotta intenzionale nella sua diffamazione contro Johnny Depp e, stando a quanto stabilisce la legge della California, l’assicurazione non sarebbe così responsabile e pertanto ha il diritto di non adempiere alla copertura assicurativa precedentemente stipulata con l’attrice“.

"Johnny Depp con disfunzione erettile, Amber Heard era una escort"/ Nuovi dettagli choc dopo il processo

Amber Heard, “l’assicurazione starebbe voltando le spalle all’accordo…“

L’assicurazione di Amber Heard, secondo la ricostruzione fornita dal sito, avrebbe così rifiutato la richiesta dell’attrice. Emergono però ulteriori dettagli sulla vicenda: “Tuttavia TMZ, stando a quanto riferito sul sito, avrebbe ottenuto alcuni documenti del tribunale in cui la Heard sostiene l’esatto contrario. A suo dire, infatti, la New York Marine avrebbe promesso di pagare le sue spese di difesa e le sentenze contro di lei fino a un milioni di dollari, qualunque cosa accada. Questo sarebbe l’accordo incondizionato che avrebbero stretto“.

JEFF BECK & JOHNNY DEPP/ "18": dimenticare Amber Heard con una chitarra elettrica

Come riferisce il sito, l’attrice sarebbe indispettita dal voltafaccia della compagnia assicurativa alla quale si è affidata durante il processo contro Johnny Depp. “La Heard sostiene dunque che, nel tentativo di pulirsi le mani, l’assicurazione starebbe voltando le spalle all’accordo, violando il contratto” si legge sul sito. Non c’è dunque pace per Amber Heard che, oltre ad essere costretta a risarcire l’ex marito dopo la battaglia persa in tribunale, si ritrova ora a fare i conti con un altro importante problema.











© RIPRODUZIONE RISERVATA