Amber Heard, insulti sui social/ “Bugiarda e abusatrice”, accuse e offese all’attrice

Pubblicità

Amber Heard ha vissuto un compleanno amaro: non solo l’isolamento da Coronavirus, ma anche e soprattutto i continui attacchi via social. La vicenda riguarda le accuse di violenza ai danni di Johnny Depp, ex marito: così un post della produzione di Aquaman, per il suo trentaquattresimo compleanno (festeggiato il 22 aprile), è diventato l’oggetto di altre offese e richieste di licenziamento. Riavvolgiamo il nastro: Amber Heard nel 2011 ha conosciuto Johnny Depp sul set di The Rum Diary, ha iniziato una relazione con il famoso attore e nel 2014 la coppia si è ufficialmente fidanzata, sposandosi nel febbraio 2015 con rito civile a West Hollywood, nella casa di lui. Il matrimonio però è durato pochissimo: già dopo 15 mesi la Heard ha chiesto il divorzio dovuto a violenze fisiche a causa dello stato di ubriachezza di Depp. La polizia di Los Angeles ha indagato sul caso ma ha smentito queste voci.

Pubblicità

AMBER HEARD, ALTRE ACCUSE DAI FAN

Ancora oggi la vicenda è controversa; fatto sta che nell’agosto di quattro anni fa la coppia ha concluso le pratiche del divorzio (ufficializzato nel gennaio 2017), e Amber Heard ha ottenuto un risarcimento di 7 milioni di dollari. Soldi che ha interamente donato in beneficenza all’American Civil Liberties Union e al Children Hospital di Los Angeles; intanto però lui ha intentato causa nei confronti della ex moglie, l’accusa è quella di falsificazione di prove e adesso la trentaquattrenne rischia fino a tre anni di carcere. Cosa che naturalmente non è andata giù ai fan di Johnny Depp e non solo: all’inizio di aprile sono nate delle petizioni che volevano l’attrice fuori dal cast di Aquaman 2 (con ben 400 mila sostenitori) ma anche dallo spot di L’Oréal. Nel film di DC e Warner Bros però la Heard ha uno dei ruoli principali, ovvero quello della Principessa Mera che diventa di fatto la regina di Atlantide.

Pubblicità

Ecco, ancora una volta tante persone non hanno perso tempo per accusare Amber Heard: evidentemente la memoria di qualche fan è particolarmente lunga, tanto che adesso sono in molti quelli che insistono sul fatto che la presenza dell’attrice in Aquaman 2 sarebbe “deleteria”. Ricordiamo che la Heard ha partecipato anche a Justice League, altra pellicola dell’universo DC Comics (che ha di fatto iniziato una produzione sull’onda del grande successo dei Marvel Studios); bisognerà vedere come finirà una vicenda che rischia di trascinarsi ulteriormente. Tra gli altri lavori, Amber Heard è stata in Never Back Down e The Danish Girl, e ha partecipato a oltre 30 film iniziando ufficialmente con Friday Night Lights, quando aveva 18 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA