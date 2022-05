Amber Heard: “Johnny Depp mi ha preso a schiaffi”/ Lui: “Non ho mai picchiato donne”

Continua a far parlare di sé il processo tra Amber Heard e Johnny Depp, approdato anche di fronte alle telecamere di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. In aula di tribunale, Heard, a proposito di Depp, ha esordito dicendo: “Pensavo che Johnny fosse l’amore della mia vita. E lo era… Lo era… Ma era anche quest’altra cosa. E l’altra cosa era orribile. Quest’altra cosa sarebbe venuta fuori, avrebbe preso il sopravvento e non potevo vedere il Johnny di cui ero innamorata stare così. Nessuno glielo diceva, nessuno era onesto con lui”.

La donna è poi entrata nel dettaglio: “Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiato, mi ha cambiato la vita. Ero seduta sul divano, stavamo parlando, avevamo una conversazione normale. Nessun litigio, nessun battibecco. Stava bevendo, c’era un barattolo di cocaina sul tavolo, era un barattolo antico. In quel momento non lo avevo visto farne uso. C’era della musica di sottofondo e gli ho chiesto del tatuaggio che aveva sul braccio: non sapevo cosa dovesse comunicare, era di difficile lettura. Lui disse che significava ‘ubriaco’. Io credevo stesse scherzando e ho riso. Ho riso soltanto per quel motivo. Lui mi ha dato uno schiaffo in faccia”. E, ancora: “Ho riso perché non sapevo cosa altro fare. Non capivo cosa stesse succedendo. L’ho guardato, ancora ridendo, pensando che anche lui avrebbe iniziato a ridere, ma non l’ha fatto. Mi ha detto: ‘Pensi che sia divertente st*onza?’. E mi ha dato un altro schiaffo. Pensavo di avere delle responsabilità, come donna non ero stata mai colpita in questo modo. Altre volte lanciava cose, urlava contro di me le cose peggiori”.

Johnny Depp ha replicato in tribunale ad Amber Heard, dicendo: “Mi ha accusato di questi atti criminali, che non erano fondati su alcun tipo di verità. È stato uno choc totale, per me. Ci furono discussioni, cose simili, ma non sono mai arrivato al punto di picchiare la signorina Heard in alcun modo, né ho mai colpito alcuna donna nella mia vita”.

Poi, l’attore ha mostrato alla corte una foto scattata dopo aver ricevuto “una sorta di pugno rotante nello zigomo” da Amber Heard. Asserendo, altresì, che “emergono soprattutto il tono e l’aggressività, l’atteggiamento e la necessità di combattere della signorina Heard. Questo ha preso slancio in tutto il mondo. E così, poi, noti le persone guardarti in modo diverso e poi vedi che smettono di arrivare le chiamate di agenti e produttori. Sono sicuro che la Disney stesse cercando di tagliare i legami con me per essere al sicuro”.

