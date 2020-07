Amber Heard: “Johnny Depp mi scagliava contro bottiglie di vetro”/ “Voleva uccidermi”

Amber Heard accusa nuovamente di violenze l’ex marito Johnny Depp. L’attrice è stata chiamata a testimoniare nel processo intentata dalla star hollywoodiana contro il tabloid inglese “The Sun” che lo aveva definito “uno che picchiava la moglie”. Come fa sapere il Corriere della Sera, l’attrice, nel rilasciare la propria testimonianza, ha accusato l’ex marito di aver provato più volte ad ucciderla scagliandole contro qualsiasi tipo di oggetto, comprese bottiglie di vetro. «Lui era violento fisicamente e verbalmente», ha accusato Amber Heard. «La violenza fisica includeva pugni, schiaffi, calci, testate, soffocamenti, mi tirava i capelli o mi schiacciava a terra. Mi scagliava oggetti contro, specialmente bottiglie di vetro», ha aggiunto ancora l’attrice che ha poi spiegato di averne risentito sia dal punto di vista fisico che mentale.

AMBER HEARD: “JOHNNY DEPP HA MINACCIATO PIU’ VOLTE DI UCCIDERMI”

Amber Heard resta ferma sulla propria posizione e nella deposizione per il processo intentato da Johnny Depp contro il The Sun, ribadisce l’indole violenta dell’ex marito. Secondo l’attrice, la sta di Hollywood avrebbe più volte minacciato di ucciderla. «Alcuni incidenti erano così gravi che temevo mi avrebbe ammazzato, intenzionalmente o perché perdeva il controllo: ha esplicitamente minacciato di uccidermi più volte», ha dichiarato la Heard come riporta il Corriere della Sera. Depp, dal canto suo, avrebbe chiamato a testimoniare a proprio favore le ex Vanessa Paradis e Winona Ryder che avrebbero dichiarato di non aver mai avuto a che fare con un Johnny Depp violento. Amber Heard, come fa sapere il Tgcom24, deporrà per altri due giorni mentre a fine mese dovrebbe essere emessa la sentenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA