Amber Heard trascina Johnny Depp in nuovo processo?/ “Giudici hanno escluso prove”

Si riapre il processo che vede coinvolti Johnny Depp e Amber Heard. L’ex moglie è stata condannata a risarcire l’attore con 10,4 milioni di dollari in seguito al processo per diffamazione. La scorsa settimana, l’attrice ha annunciato la sua volontà di presentare appello al verdetto e di avviare quindi un secondo processo. Come si apprende dal New York Times, sulla base dei documenti legali del tribunale della Virginia, l’avvocato di Amber Heard sostiene che il processo si sia svolto nello stato sbagliato – la Virginia, appunto – mentre avrebbe invece dovuto svolgersi in California, dove entrambi gli attori risultano residenti.

Ma non è tutto, perché gli avvocati dell’attrice contestano la decisione presa dal giudice di escludere alcune delle prove presentate nel corso del processo. Tra di essere, gli appunti degli psicologi che documentano i presunti abusi attribuiti a Johnny Depp. Sulla base di queste e altre considerazioni espresse dagli avvocati di Amber Heard è stata avanzata la richiesta che il verdetto venga capovolto, e che ciò avvenga con un rigetto delle richieste di Depp oppure con un nuovo processo.

Amber Heard e Johnny Depp, lo spettro di un nuovo processo

Processo Depp-Heard, nel documento di 68 pagine presentato dagli avvocati di Amber Heard potrebbe celarsi l’inizio di un nuovo processo tra i due ex coniugi. L’attrice è stata condannata nel precedente processo per aver diffamato l’ex marito Johnny Depp, parlando dei presunti abusi domestici che avrebbe subìto da lui. Alla base del contenzioso, un lungo articolo scritto da Amber Heard, in cui però non era presente in nessun modo il nome dell’attore. Inoltre, lo stesso New York Times riconosce che le affermazioni contenute nell’articolo non possono essere considerate diffamazione nei suoi confronti.

Il processo sembra quindi essersi concentrato sulle accuse relative agli abusi e alle aggressioni fisiche, negate con forza da Johnny Depp e anzi ribaltate. L’attore ha infatti ribattuto additando la stessa ex moglie come persona violenta nella loro relazione. Un processo complesso e forse mosso soprattutto dal clamore mediatico e dalla netta disparità di favore di pubblico fra Johnny Depp e Amber Heard. Al punto che la Heard ha ottenuto un risarcimento di 2 milioni di dollari in seguito alla diffamazione su un giornale pronunciata da uno degli avvocati di Depp. Ciononostante, la carriera dell’attrice risulta al momento compromessa, mentre l’ex marito sta tornando sul grande schermo con alcuni film di prossima uscita. Se ci sarà un nuovo processo e come reagirà il mondo dello spettacolo, ancora non è dato saperlo.











